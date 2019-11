Eccezionale salvataggio con eliambulanza di una bimba di 15 mesi al Santobono.

Nella giornata di ieri un intervento straordinario dell’elicottero del 118 ha permesso ad una bimba di soli 15 mesi di essere trasportata dall’isola di Capri al Santobono Pausilipon nonostante le condizioni meteorologiche proibitive.

Quella della piccola M.F. è una storia a lieto fine grazie all’impegno di tutto il personale della Centrale Operativa del 118 diretta da Giuseppe Galano e sotto il controllo dell’ASL Napoli 1 Centro, e non di meno grazie alla scelta coraggiosa e di grande professionalità dell’equipaggio.

Il comandante, in costante contatto con la Centrale Operativa del 118, è infatti riuscito a trovare una finestra meteorologica possibile per eseguire il volo. L’emergenza è scattata alle 20.15 circa, una richiesta da Capri per trasferire a Napoli la piccola affetta da “convulsioni febbrili complesse”.

Nell’impossibilità di far muovere l’idroambulanza per il mare in tempesta o far decollare l’elicottero, la Centrale Operativa ha immediatamente attivato il protocollo di soccorso che prevede, tramite la Prefettura, il coinvolgimento dell’aeronautica militare.

Solo l’aeronautica è infatti dotata di velivoli adatti al decollo anche in condizioni meteorologiche proibitive. Un protocollo da attivare come ultima risorsa, anche a causa dell’ovvia dilatazione dei tempi di soccorso.

E’ stato però il comandante dell’elicottero del 118 di Napoli a riuscire a rompere ogni impasse, assumendosi il rischio (benché calcolato sulla base di una grandissima esperienza) di decollare sfruttando pochi minuti di miglioramento metereologico. Una finestra temporale brevissima che ha però consentito all’equipaggio di completare il trasporto e far arrivare la piccola al Santobono Pausilipon.