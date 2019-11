Giornata mondiale contro l’AIDS, dove fare il test HIV.

Ciro Verdoliva «Mettiamo in campo il nostro massimo impegno per combattere una malattia della quale ormai si parla poco, ma che miete ancora troppe vittime». Parte la campagna informativa e divulgativa dell’ASL Napoli 1 Centro che mira alla diagnosi precoce dell’HIV, virus che in Europa conta 2,3 milioni di casi di infezione ma il 33% ignora la propria sieropositività e riceve una diagnosi tardiva con ridotte probabilità di recupero nonostante il trattamento antiretrovirale e con maggiori probabilità di patologie opportunistiche. In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS (1 dicembre) i dati ci confermano che anche a Napoli è presente e spesso riguarda ragazzi giovanissimi. La diagnosi precoce dell’HIV migliora la qualità e l’aspettativa di vita delle persone che ne sono affette e previene la trasmissione del virus, ecco perché l’impegno della direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro – in linea con gli indirizzi regionali di cui alla Delibera Giunta n°147/2016 – è quello di rendere possibile il test in un numero sempre più ampio di strutture, in modo gratuito, senza impegnativa del medico curante e in anonimato.

«Mettiamo in campo – dice Ciro Verdoliva – il nostro massimo impegno per combattere una malattia della quale ormai si parla poco, ma che miete ancora troppe vittime». La campagna informativa/divulgativa “adesso tocca a te – proteggi te stesso” e “adesso tocca a te – promuovi il test”, che rientra nel piano regionale di prevenzione, si concentrerà nel fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per conoscere il virus dell’HIV e per tenersene lontani.Sei i punti prelievo dove poter eseguire i test:- P.O. San Paolo U.O. Immunotrasfusionale, via Terracina n°219………… dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00- P.TR. S.S. Annunziata Laboratorio di Virologia, via Egiziaca a Forcella n°18….. dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13,00- P.O. San Giovanni Bosco U.O. Immunotrasfusionale, via F.M. Briganti n°255……. lunedì/mercoledì/venerdì dalle 8.00 alle 12.00- P.S.P. Loreto Crispi U.O. Patologia Clinica, via M. Schipa n°9………………. dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.30- P.S.I. Napoli Est (Barra)U.O. Patologia Clinica, via Chiaromonte n°1…………… dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 11.30- Distretto Sanitario di base n°28U.O. Patologia Clinica, viale della Resistenza n°25…….. martedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00Per tutti i test l’ASL Napoli 1 Centro assicura non solo la gratuità e la facilità di accesso, ma anche la massima riservatezza e la disponibilità ad effettuare i test anche sui minori. Tutto questo grazie ai servizi ambulatoriali e ai punti prelievo, colloqui informativi e counselling pre e post test con il supporto di psicologi. «L’HIV è una malattia subdola – ribadisce Vincenzo Giordano Direttore Sanitario Aziendale – una malattia che prolifera dove manca informazione. Oggi, a differenza di quanto avveniva in passato, si può fare molto ma è necessario che anche i cittadini sentano l’esigenza di fare la propria parte. Noi lo crediamo fortemente e siamo pronti a fare di tutto perché il test sia alla portata di tutti». I dati che emergono dal territorio dicono che oggi sono ancora in molti a non conoscere le modalità di trasmissione o a sottovalutare il rischio di contrarre il virus. Così come non è più possibile collocare gli omosessuali nelle principali categorie a rischio. Sono anzi gli eterosessuali ad essere maggiormente a rischio e in modo particolare i ragazzi (spesso minorenni), convinti che l’HIV sia ormai un problema del passato. Lunedì 2 dicembre alle ore 9,00 presso l’aula multimediale della direzione strategica (via Comunale del Principe n°13/A, al Frullone), al fine di accrescere la consapevolezza della cittadinanza e dei professionisti sull’importanza della prevenzione dell’infezione da HIV ed attivare sinergie tra i vari attori del contesto sociale e sanitario territoriale ed ospedaliero al fine della condivisione di percorsi integrati finalizzati al miglioramento della diagnosi precoce dell’infezione da HIV, si terrà una tavola rotonda dal titolo “la prevenzione e la diagnosi precoce dell’HIV: l’importanza dell’informazione scientifica e aggiornata quale condizione fondamentale per un’efficace strategia di prevenzione” con la partecipazione di esperti del settore che alimenteranno un costruttivo dibattito e risponderanno alle domande dalla platea.