Giornata mondiale del diabete, incontro in Consiglio Comunale.

Si intitola “Il diabete e le sue complicanze” l’evento in programma venerdì 15 novembre alle ore 16 nella Sala Nugnes del palazzo del Consiglio comunale di Via Verdi, organizzato dall’Associazione Diabetici Federico II di Napoli (AdiFII) in collaborazione con lo staff diabetologico dell’Ateneo in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Napoli, offrirà un’occasione di confronto tra medici e pazienti per divulgare al massimo la conoscenza della patologia e le attività di prevenzione.

In programma gli interventi del vicepresidente del Consiglio comunale Fulvio Frezza, dell’assessora alla Salute Lucia Francesca Menna, di Roberto Sepe, presidente dell’AdiFII, Mario Parillo, presidente della sezione campana della Società Italiana di Diabetologia, e dei professori Gabriele Riccardi, Adriana Franzese, Giovanni Annuzzi, Giuseppe Della Pepa e Maria Masulli dell’Università “Federico II”.

Completano la lista dei relatori Annamaria Giullini, archeologa, Clelia Lettieri, vicepresidente dell’Associazione Diabetici Federico II, e Daniela Monetti, maestra di TaiJi Quan e Qi Gong.