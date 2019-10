Giornata mondiale dell’ictus, si muore di meno ma aumentano le patologie invalidanti.

Il 29 ottobre si celebra in tutto il mondo – ed anche nel nostro Paese – la Giornata

mondiale dell’Ictus, che giunge alla sua 14° edizione dall’anno del suo avvio nel 2006. In

questa occasione Osservatorio Ictus Italia vuole richiamare l’attenzione sui numeri di

questo killer silenzioso e sulle azioni che anche nel nostro Paese possono essere avviate in

collaborazione tra istituzioni, SSN, specialisti, associazioni.

I “numeri dell’ictus cerebrale” sono purtroppo drammatici: lo stroke rappresenta la prima

causa di invalidità nel mondo, la seconda causa di demenza e la terza causa di mortalità nei

paesi occidentali. Nel nostro Paese si registrano ogni anno circa 120.000 casi di ictus, dei

quali circa un terzo porta al decesso nell’arco di un anno e circa un terzo ad invalidità seria

o significativa: la conseguenza di tale dato è che le persone che attualmente vivono con gli

effetti invalidanti della patologia in Italia hanno raggiunto la cifra di quasi un milione.

Ricorda Nicoletta Reale, Presidente di Osservatorio Ictus Italia e Presidente

dell’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale-ALICE, che “oggi si muore di meno a causa

dell’ictus, ma si registra un aumento del numero totale degli eventi e delle persone colpite

che convivono con importanti disabilità. Ci troviamo perciò a fronteggiare un fenomeno

che da un lato vede un miglioramento di terapie, cure disponibili e organizzazione della

presa in carico, mentre dall’altro registriamo un incremento degli eventi dato anche

dall’invecchiamento progressivo della popolazione.

Il tutto pone domande di prevenzione e la diagnosi dell’ictus cerebrale (N. 8-00268) approvata nel novembre 2017 dalla Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, un documento declinato in 19 punti che impegnava il Governo Italiano su una delle patologie a maggior rischio di mortalità e disabilità, comportando di conseguenza un peso economico e sociale a carico non soltanto del SSN e dei bilanci regionali, ma soprattutto delle famiglie che ne sono duramente provate”.

Gli impegni contenuti nella Risoluzione citata comprendono diverse attività su cui

rifocalizzare l’attenzione, tra le quali: incentivare prevenzione e diagnosi di ictus e di

fibrillazione atriale; favorire iniziative dedicate ad agevolare l’accesso a farmaci e dispositivi

medici; sostenere progetti che incentivino l’adozione dei PDTA; promuovere campagne di

sensibilizzazione per gli operatori sanitari e per la più opportuna informazione dell’opinione

pubblica.

Gli obiettivi della Risoluzione su cui Osservatorio Ictus Italia richiama ancora, in occasione

della Giornata Mondiale, l’attenzione di politici, istituzioni, agenzie, soggetti del Servizio

Sanitario Nazionale e specialisti, sono totalmente in linea con l’Action Plan for Stroke in

Europe 2018-2030, il più importante documento collaborativo e di prospettiva espresso

sulla patologia dagli specialisti delle società scientifiche europee.

“Gli obiettivi prioritari dell’Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030 – ricorda Valeria Caso, membro del direttivo dell’Osservatorio Ictus Italia e Past President della Europe Stroke Organization – sono: ridurre il numero assoluto di casi di ictus in Europa del 10%; trattare il 90% o più dei pazienti colpiti da ictus in Europa all’interno delle stroke unit, come primo livello di cura; favorire l’adozione di piani nazionali per l’ictus che comprendano l’intera catena di cura, dalla prevenzione primaria fino alla vita dopo lo stroke, e implementare strategie nazionali per interventi multisettoriali di sanità pubblica che promuovano e facilitino uno stile di vita sano e riducano i fattori ambientali (incluso l’inquinamento atmosferico), socio-economici

ed educativi che aumentano il rischio di ictus”.

Come già sottolineato i “numeri dell’ictus cerebrale” sono importanti: come il nostro Paese,

nelle sue varie esperienze regionali, sta affrontando la vastità dei problemi rappresentati

dalla patologia? “A fronte di dati importanti – risponde Valeria Caso – sono ancora poche le

Unità Neurovascolari (o Stroke Units) sul territorio, a scapito soprattutto delle Regioni del

Sud. Su 300 unità Neurovascolari necessarie, ne sono operative circa 190, di cui l’80% al

Nord. Fra le 13 Regioni “virtuose”, soltanto Piemonte e Friuli Venezia Giulia hanno attivato

un processo di informazione e partecipazione dei cittadini/pazienti in questi percorsi. Sul

fronte della prevenzione primaria, le Regioni più efficaci nell’attivare percorsi di

coinvolgimento degli operatori e dei cittadini sono quelle già citate più Emilia Romagna e

Basilicata. Sul fronte della riabilitazione, appaiono più avanti le regioni indicate con

l’aggiunta delle Marche”.

Se queste sono le “risposte sul territorio”, quali sono dunque oggi le criticità e le

problematiche rilevanti su cui concentrare le azioni istituzionali e complessive di politica

sanitaria e prevenzione? Risponde Antonio Carolei, membro fondatore dell’Osservatorio Ictus Italia, Past-President di ISO-Italian Stroke Organization, già Professore ordinario di

Neurologia: “le criticità prioritarie sono queste: necessità di revisione ed integrazione del

Decreto ministeriale 2015/70 in ordine agli Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; revisione critica ed applicabilità reale del

modello hub and spoke in funzione della distribuzione dei presidi dedicati (stroke unit di I e

II livello) e della disponibilità di reparti o servizi con competenze di radiologia e

neuroradiologia interventistica; revisione dei modelli organizzativi sulla base delle più

recenti acquisizioni in ordine alle modalità di trattamento disponibili (trombolisi

endovenosa e trombectomia meccanica), e del conseguente progressivo ampliamento della

finestra terapeutica; revisione e adeguamento degli standard organizzativi, strutturali e

tecnologici in rapporto a dove effettivamente sono allocati i posti letto per i pazienti con

ictus acuto; revisione della rete dell’emergenza-urgenza per l’ictus cerebrale dopo analisi

critica della disponibilità ed eventuale ricollocazione territoriale delle diverse figure

professionali coinvolte”.

Confermando la propria continua ed autorevole attenzione sui temi dello stroke,

l’Osservatorio Ictus Italia annuncia già da oggi – proprio nell’occasione della Giornata

mondiale – che verrà presentato a Roma a metà dicembre, all’interno di un evento

istituzionale pre-natalizio, un MANIFESTO SOCIALE in collaborazione con l’Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Cardio-Cerebrovascolari, documento all’interno del quale

verranno riprese ed attualizzate le azioni già previste nella Risoluzione e sottolineate alcune

delle priorità organizzative ed assistenziali rivolte ad assicurare ai pazienti ed ai cittadini la

migliore risposta sanitaria alle domande che l’ictus cerebrale pone al nostro Paese.