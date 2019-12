Influenza, appello dei medici per le Feste: non intasate 118 e pronto soccorso.

Un lungo ponte di festivita’ Natalizie vede anche quest’anno i presidi territoriali pubblici di continuita’ assistenziale in prima linea:dalle 10,00 del giorno 24.12.2019 fino al 2.1.2020 e poi ancora dal 03.1.2020 al 7.1.2020 i presidi territoriali pubblici sono pronti ad assistere i cittadini Campani ed anche i turisti nelle principali localita’ turistiche della nostra Regione.

Questa la dichiarazione del segretario smi Asl Napoli 1 centro Ernesto Esposito che aggiunge un appello alla cittadinanza affinche’ non chiami il 118 e non affolli i pronto soccorso per tutte le problematiche relative allla influenza stagionale che possono essere affrontate tranquillamente dai medici della continuita’ assistenziale che valuteranno caso per caso eventuali complicanze anche per i bambini.

In prima linea anche il servizio di continuita’ assistenziale dedicata al bambino presso il presidio Annunziata che chiudera’ l’anno 2019 con circa 30.000 visite ambulatoriali effettuate nel solo presidio del centro storico cittadino che di fatto e dati alla mano riduce di molto l’affollamento del ps Santobono.

Moltissimi gli interventi effettuati in tutti i presidi della continuita’ assistenziale della Asl Napoli 1 centro negli ultimi giorni legati alla aumentata diffusione della influenza stagionale. In tutti i distretti cittadini della Asl Napoli 1 centro registriamo un forte incremento delle visite ambulatoriali e domiciliari.

Dal prossimo anno,con la novita’ della informatizzazione dei presidi sara’ possibile, conclude Esposito,anche visualizzare la cartella clinica del paziente collegandosi con i dati del mmg in modo da poter conoscere rapidamente la storia clinica,le eventuali allergie,i farmaci in terapia, e tutte le informazioni necessarie per una corretta diagnosi ed erogare infine la ricetta dematerializzata al cittadino con la esenzione spettante .