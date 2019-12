Prevenzione Epatite C, incontro a Torre del Greco domenica 22.

Il giorno 22 Dicembre, presso la SS. Trinità di Torre del Greco, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, l’ Associazione Oltre al Cuore organizza una giornata di informazione e prevenzione dell’epatite c con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, il supporto del Sindaco dott. Giovanni Palomba , dell’Assessore alla cultura dott. Enrico Pensati, del dirigente alla cultura dott. Salvatore Visone e del consigliere dott. Michele Langella. Partecipano le Associazioni Astra-Trapiantati di fegato, EpaC, Emergency Life, Lions.

Il dottore Carmine Coppola, direttore Medicina Interna Epatologia ed Ecografia interventistica dell’ospedale di Gragnano ( Na), effettuerà gratuitamente ecografie al fegato e test capillari per l’epatite c.

Per EpaC sarà presente la prof.ssa Tina Muscio, referente EpaC per la regione Campania, che distribuirà ai presenti materiale informativo sull’epatite c curato dall’associazione.