Sanità, De Luca: risultati straordinari sui Lea.

“Sui Livelli Essenziali di Assistenza così come sul risanamento finanziario della sanità campana, abbiamo raggiunto risultati straordinari, soprattutto considerando da dove siamo partiti. Siamo usciti dal Commissariamento dopo 10 anni. Abbiamo presentato 5 anni di bilancio sanitario attivo. Nel 2015 eravamo ultimi nella griglia Lea (104 punti), nel 2018 siamo a 170 punti, e i dati preliminari per il 2019 ci danno oltre 180”.

Così all’Ansa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta il risultato della sua Regione nella griglia dei Lea, lo schema che mostra il punteggio delle regioni nel garantire le cure essenziali. Nel corso di questi anni, ricorda De Luca, “sono stati dimezzati i tempi delle liste d’attesa, ridotti i parti cesari per le primipare, i tempi delle operazioni per le fratture al femore; raggiunti gli obiettivi per le vaccinazioni; abbiamo creato le reti tempo-dipendenti; realizzato i centri antidiabete e i centri per la procreazione medicalmente assistita”. (ANSA)