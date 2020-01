Stadio Collana cardioprotetto, installati defibrillatori a cura di Auexde.

AUEXDE, l’azienda napoletana che si occupa della vendita e dell’assistenza di defibrillatori, è stata scelta per rendere la struttura, uno dei simboli storici della città di Napoli, cardio protetta mediante la presenza di defibrillatori semiautomatici.

Lo Stadio Arturo Collana, da oggi, è diventato un luogo che assicura protezione verso coloro che godono dei benefici di una sana attività sportiva e dell’intrattenimento.

Un restyling da 15 milioni di euro ha portato agli antichi splendori l’impianto poli sportivo inaugurato lo scorso 18 Novembre 2019.

Sorto alla fine degli anni ’20, ebbe già un primo restyling totale negli anni sessanta e fu in quella occasione che venne intitolato al giornalista sportivo Arturo Collana.

AUEXDE, impegnata nella diffusione di strumenti e apparecchiature salvavita semplici e intuitive, si è occupata anche della formazione del personale con un corso certificato BLSD riconosciuto dalla Regione Campania.

E stato scelto di installare defibrillatori di ultima generazione modello LIFEPAK CR2 con possibilità di connettività da remoto che permette di monitorare lo stato di funzionamento del defibrillatore anche a distanza. Completo di piastre adulti e pediatriche e Teca Rotaid allarmata per prevenire un uso improprio.

I defibrillatori installati nella struttura, in caso di arresto cardiaco improvviso (SCA) grazie al programma di gestione DAE LIFELINK Central forniscono agli utilizzatori tutto ciò di cui hanno bisogno per rispondere in maniera efficace a un’emergenza cardiaca, risultando estremamente intuitivi anche al primo utilizzo.

Lo stadio Arturo Collana è sempre più un centro polifunzionale

Situato del quartiere del Vomero, la struttura propone non solo campo di calcio ma anche piscina, pista di pattinaggio, campo da tennis, pista d’atletica e campo da rugby. Numerose sono le attività indoor che vanno dalla ginnastica alle arti marziali, passando per le discipline olistiche*

* fonte sito www.stadioarturocollana.it