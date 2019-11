Temporary Spa a Casa Sanremo.

Casa Sanremo è un mondo che corre veloce, un timelapse frenetico che si ripete in maniera diversa per sette giorni consecutivi, in cui gli eventi si susseguono senza sosta con un ritmo scandito e incalzante.

In questo ambiente, dove migliaia di persone calpestano la vasta superficie della Casa mentre partecipano a conferenze, meeting, party, eventi esclusivi, risulta indispensabile per gli addetti ai lavori avere un’area che sia un punto di riferimento per il relax e il benessere della mente e del corpo.

Un’area deputata all’evasione e alla tranquillità in cui gli ospiti possono sfruttare zone di grande valore esperienziale. Un rifugio rappresentato dalla zona benessere di Casa Sanremo, il luogo esclusivo in cui coccolare gli ospiti contribuendo a conferire alla Casa la dimensione di relax e benessere in cui i visitatori ritrovino entusiasmo e armonia interiore, lontani dal caos e dal frastuono esterno.

Da qui nasce l’idea di realizzare per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo una Temporary Spa esclusiva – con una superficie di 800 mq – situata al secondo livello del Palafiori in prossimità del Red Carpet e dotata di tutti i comfort e delle tecnologie necessarie per regalare agli ospiti un’esperienza unica di svago e relax.

Un’area ricca di charme, un punto d’incontro, una calamita, un serbatoio di conversazioni leggere e ricordi da conservare intorno al Festival della Canzone Italiana. Un progetto futuristico, un percorso benessere sperimentale ideato da GRUPPO EVENTI sin dalla prima edizione di Casa Sanremo- e realizzato grazie al prezioso contributo di aziende leader nel mondo.

La posizione strategica, l’esclusività del design, la competenza dei professionisti, l’eccellenza dei prodotti e dei servizi, regaleranno agli ospiti il calore e l’accoglienza che solo una Casa può offrire.

L’area sarà guidata dalla professionalità del maestro Stefano Serra, ideatore del Dream Massage (da qui la scelta del nome) e direttore dell’area per il sesto anno consecutivo, che ha concentrato in questo spazio (dopo 8 lunghi mesi di lavoro) il meglio del benessere nazionale e internazionale e dove sarà possibile trovare trattamenti che rinfrancheranno il corpo e la mente. La space dream nasce dall’estro del maestro Serra e dal prezioso supporto della direzione generale di Exit Communication della Dottoressa Daniela Serra.

A Casa Sanremo, grazie al sapiente tocco del Prof. Serra, sarà possibile provare la coinvolgente esperienza del massaggio olistico premiato come Migliore in Italia.

Il Dream Massage, ideato da Stefano Serra, infatti, è l’unico massaggio che si compone di ben 11 tecniche differenti, che vanno dal trattamento deep surf al californiano, dal fisioterapico all’ayurveda, fondato essenzialmente sull’accogliere l’altro, come in un grande gesto d’amore.

Proprio lo scorso fine settimana è stato presentato a Napoli, durante la seconda edizione del MASTER “MASSAGGIATORE PROFESSIONISTA dello SPETTACOLO e dei GRANDI EVENTI”, presso lo splendido Hotel San Francesco Al Monte, lo staff che affiancherà il Maestro Serra in questa avventura sanremese. I dremmini prescelti sono i 20 migliori professionisti del settore selezionati tra migliaia di domande, dopo mesi di corsi di formazioni. Provengono da ogni parte d’Italia e rappresentano l’eccellenza del benessere in ogni sua forma: Monica Galletti, Giovanna Bisante, Priscilla Bologna, Rita Valentini, Anna Marta D’alessio, Lavdije Musaj, Mara Nativi, Delia Noviello, Mara Balboni, Sandra Petricca, Rita Diez, Milena Dettori, Susanna Innocenti, Ernesto Vescio, Luana Botto’, Claudia Bindi, Raffaella Stefanovic.

Molti i docenti che si sono alternati nella due giorni di Master: la Dott.ssa SPARAVIGNA (Autrice di numerose pubblicazioni su riviste e testi specialistici, di letture, relazioni e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. Vanta numerose citazioni (al momento oltre 300) nella letteratura scientifica internazionale. Membro di diverse associazioni dermatologiche nazionali ed internazionali e dei comitati scientifici di riviste specializzate nei settori dermatologico e cosmetologico e creatrice della DERMO DREAM), il Dott. RUSSOLILLO (patron di Casa Sanremo e Presidente Gruppo Eventi), il dott. ZANELLA (di Samudra wellness), il Dott. CATANIA (di Etik azienda leader nel settore dell’eletromedicale), ROSA FREZZA direttrice della luxury spa Antica essenza del San Francesco di Napoli, responsabile tecnica del Dream nazionale e massoterapeuta che ha tenuto un corso sul massaggio diaframmatico), IVAN GREGORI (Docente formatore in Osteopatia, Posturologia e Terapia Craniosacrale scuola Educam di Roma), MARCO DI COSTANZO (Canottiere italiano, campione mondiale e vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016), LUCA BRANCHETTI (Fotografo professionista dell’Area Benessere di Casa Sanremo), l’attrice e conduttrice ANTONELLA SALVUCCI che con la sua bellezza e la sua eleganza sarà anche la super madrina dell’aerea Space DREAM di casa Sanremo, il noto astrologo RICCARDO SORRENTINO e ELVIRA GENTILE (Docente internazionale del massaggio, medaglia d’oro nazionale. Direttrice centro benessere Roma).

Una lunga serie di partner accompagneranno lo staff DREAM in questa edizione 2020: a partire da Acquaspecial di Marco Gabbriellini (azienda leader nella costruzione di centri benessere spa e piscine che realizza progettandoli interamente o ingegnerizzando le idee dei più importanti studi di design e di architettura), Etik beauty factory (azienda di elettromedicali che realizza prodotti di punta tutti 100% Made in Italy, testati secondo elevati standard scientifici grazie al contributo di ingegneri, medici e professionisti della riabilitazione), Endi abbigliamento professionale luxury di Nadia Belardo, Dermo Dream della dottoressa Sparavigna e Samudra Wellness (Oriente e Occidente si incontrano in Samudra Wellness che, grazie all’esperienza pluriennale riesce a portare in Italia gli antichi dettami della medicina naturale, offrendo sul mercato una linea di prodotti completa: Oli, Fanghi, Polveri, Sali, Creme, Shampoo, Sinergie di oli essenziali e Tisane dedicate a chi vuole scoprire come ritrovarsi al centro del proprio mondo in equilibrio tra salute e benessere psicofisico).

“Ostinatamente ancorato alla manualità e profondamente legato al massaggio, quale strumento terapeutico per dare forza, salute e vitalità al corpo, ho voluto creare il Dream Massage, un punto di riferimento importante per quanti credono nella visione olistica dell’essere umano inteso nella sua globalità. Nella relazione con chi si prende cura del benessere di una persona è fondamentale che ogni manovra, ogni piccolo gesto, sia dettato dal cuore e dallo spirito, nell’amore e nel rispetto del corpo altrui”.