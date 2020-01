Terapia al seno a casa propria.

Effettuare la terapia contro il cancro al seno dal proprio divano di casa piuttosto che da un letto o una poltrona in ospedale.

Da fine febbraio tutto questo sarà possibile per la prima volta in Italia all’Istituto nazionale tumori di Napoli ‘Pascale’ grazie al programma ‘HERHOME’ realizzato in collaborazione con Roche.

Le prime due pazienti a goderne sono Rita Maria, 55 anni di Marano, e Marisa 59 anni di San Giuseppe Vesuviano. Le pazienti, in cura al Pascale, hanno già completato i cicli di chemioterapia e ora sono state selezionate insieme ad altre 100 donne.

Rita Maria e Marisa potranno ricevere a domicilio e gratuitamente il trattamento biologico sottocutaneo e in assoluta sicurezza seguite da un medico opportunamente addestrato. Scopo del progetto è rendere più confortevole la terapia biologica antitumorale per le donne costrette ad affrontare un momento difficile e senza stravolgere la vita di un’intera famiglia. (ANSA)