Torna il Camper della Salute di Fondazione Betania per distribuire kit igiene personale ai senza fissa dimora.

Da domani, giovedì 23 gennaio alle ore 20, riprendono le uscite del Camper della Salute della Fondazione Evangelica Betania per la distribuzione di kit per l’igiene personale ai senza fissa dimora della città di Napoli. I volontari delle chiese evangeliche napoletane porteranno conforto ai clochard che la sera si rifugiano nelle due gallerie napoletane: la “Galleria Principe” e la “Galleria Umberto I”.

Il Camper della Salute poi uscirà due volte al mese, anche nel periodo estivo, per distribuire i kit per l’igiene. A febbraio sarà al Molosiglio e presso la stazione della metropolitana “Museo” in via Foria; a marzo in via Tanucci e presso il “Centro docce” in via Gianturco; ad Aprile in via Morelli e in Villa Comunale. “La scelta dei luoghi nasce da un’analisi del territorio condotta nei mesi scorsi sulla base di dati dei servizi sociali del Comune di Napoli, con cui l’iniziativa è stata concordata, e le informazioni dei nostri volontari, ma anche confrontandosi con i responsabili di altre associazioni che in città portano il loro aiuto ai senza fissa dimora distribuendo pasti caldi, coperte e indumenti”, spiega la Presidente della Fondazione Evangelica Betania, Cordelia Vitiello. “L’idea di distribuire Kit per l’igiene personale nasce proprio dalla constatazione delle condizioni igienico-sanitarie. Ovviamente i kit, consegnati in un comodo e pratico sacchetto multiuso, sono differenziati per uomo e donna. In ogni giornata saranno distribuiti 150 kit. Come già avvenuto nel mese di dicembre, quando abbiamo lanciato l’iniziativa, non ci fermeremo alla distribuzione dei prodotti per l’igiene ma con i volontari faremo anche attività di ascolto e, per la caratteristica della nostra mission, offrire assistenza sanitaria presso l’Ospedale Evangelico Betania”.

L’attività dei volontari della Fondazione Evangelica Betania promossa nell’ambito del progetto de “L’Ospedale solidale”, non si limita, dunque, alla distribuzione dei kit per l’igiene, ma prevede anche l’ascolto e il dialogo con queste persone per capire le loro esigenze e offrire informazioni utili su tutte le attività presenti sul territorio finalizzate a supportare la loro condizione di senza fissa dimora: servizi doccia, mensa, distribuzione vestiario, dormitori. Saranno inoltre fornite informazioni sugli ambulatori solidali attivi presso l’Ospedale Evangelico Betania.

Nei kit per l’igiene che saranno distribuiti dal Camper della Salute, in pratici zainetti gli homeless troveranno uno spazzolino, un tubetto di dentifricio, uno shampoo, del sapone, le salviettine umidificate e un deodorante. In quelli per le donne ci saranno anche degli assorbenti.