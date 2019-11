Wizz Air aderisce a Movember.

Wizz Air, la più grande compagnia aerea low cost dell’Europa Centrale e Orientale, ha aderito con la partecipazione di tutti i suoi impiegati, personale di cabina e di volo, al movimento Movember del 2019 per promuovere uno stile di vita sano al fine di sensibilizzare l’importanza della salute maschile.

Movember, termine nato dalla fusione della parola baffi (in inglese), “mo” e “novembre”, è la principale organizzazione globale impegnata a cambiare il volto della salute degli uomini. Evento annuale che consiste nel farsi crescere i baffi durante il mese di novembre, Movember ha come obiettivo principale quello di catalizzare l’attenzione sui problemi di salute maschile come: il cancro alla prostata, il cancro ai testicoli e il tema del suicidio.

Il cancro alla prostata è il secondo tumore più diffuso negli uomini in tutto il mondo; se preso in tempo, il tasso di sopravvivenza al carcinoma prostatico è superiore al 98%,scoperto tardi il tasso di sopravvivenza scende sotto il 26%. Se hai 40 anni o più, dovresti tenere controllato il tuo livello di PSA.

Quest’anno, per la prima volta, Wizz Air lancia un concorso interno a tutti i colleghi di sesso maschile, inclusi impiegati d’ufficio, cabina e equipaggio di volo, per partecipare al contest della crescita dei baffi.

Questa iniziativa può essere monitorata esternamente tramite le piattaforme social seguendo gli hashtag #Movember2019 e #WIZZMovember. Wizz Air invita tutti i passeggeri a partecipare al contest Mo facendo un selfie con il personale di cabina e di volo dotato di baffi e poi pubblicare il contenuto sui social usando gli hashtag #Movember2019 e #WIZZMovember.

Johan Eidhagen, Chief People Officer di Wizz Air,afferma che: “Fondare una compagnia aerea attenta a tematiche come la sostenibilità significa anche promuovere uno stile di vita sano e sensibilizzare i nostri colleghi. Ecco perché abbiamo deciso di unirci a questo movimento nel 2019 e far crescere i nostri baffi. Sono orgoglioso che il team WIZZ abbia preso parte a questa grande iniziativa per aiutare gli uomini a comprendere l’importanza di regolari controlli sanitari. Invitiamo anche i nostri illustri passeggeri di sesso maschile a unirsi ai nostri sforzi non solo mettendo i loro rasoi nei cassetti per un mese, ma facendo un selfie con il nostro equipaggio maschile e condividendolo con gli hashtag #Movember2019 e #WIZZMovember sui loro profili social. Invitiamo i passeggeri a scoprire tutti i baffi WIZZ a bordo”.