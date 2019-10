Casting per musical su Renato Carosone al Trianon Viviani.

Casting aperto per “Carosone. L’Americano di Napoli”, in scena dalla prossima primavera.

Per il centenario della nascita di Renato Carosone, il musical scritto da Federico Vacalebre, biografo del Maestro, torna con un’edizione speciale. Per questo nuovo allestimento, la Gestione Attività Teatrali – che produce lo spettacolo con il sostegno del Trianon Viviani – cerca ora “Maruzzelle“ e “Sarracini”: ballerine adatte all’immaginario anni ’50 e giovani danzatori dotati di fascino retrò e ritmo contemporaneo. Di qui l’appello: «Vuoi essere una delle nostre Maruzzelle o uno dei nostri Sarracini? Vuoi girare i teatri d’Italia con Andrea Sannino, Nello Mascia, Giovanni Imparato, Claudia Letizia e la compagnia Carosoniana? Scrivici! Le prove stanno per iniziare, l’avventura pure!».

Per le candidature è richiesto l’invio del curriculum e di una foto all’indirizzo produzione.carosonemusical@gmail.com. I candidati saranno convocati per il provino a stretto giro ed esaminati dal coreografo Ferdinando Arenella presso i teatri partenopei Augusteo e Trianon Viviani.

L’edizione speciale di Carosone. L’Americano di Napoli è diretta da Nello Mascia. Protagonista Andrea Sannino, affiancato da Giovanni Imparato e Claudia Letizia. Arrangiamenti musicali curati da Lorenzo Hengeller. Lo spettacolo sarà in scena al teatro Augusteo dal 20 al 29 marzo 2020 e al Trianon Viviani dal 2 al 5 aprile.