Cover 3.0, sabato 14 e domenica 15 al Teatro Civico 14 di Caserta.

Debutta al Teatro Civico 14 di Caserta la nuova produzione firmata della compagnia Mutamenti dal titolo COVER 3.0, in scena sabato 14 (ore 20) e domenica 15 (ore 19) dicembre 2019. Lo spettacolo, nato dal testo di Mariastella Eisenberg, adattamento di Luigi Imperato, regia di Rosario Lerro, vede in scena Ilaria Delli Paoli nei panni di Adele accompagnata da Martina Porfidia, Fabiana Marotta, Maria Elena Mennella e Valentina Velleca.

La protagonista parte dal racconto della morte del marito che l’ha gettata in una crisi profonda e nonostante i suoi trentacinque anni si sente una donna diversa: vuole distruggere il suo vecchio io. Adele da figlia, sorella, lavoratrice e poi moglie, è stata sempre una che ha “funzionato” sentendosi, però, in stato di minorità nei confronti del suo mondo. Ora le sembra di avere il vuoto intorno, di aver perso il ruolo e così le sue certezze: è il momento giusto per provare un’altra strada. Mette in atto un progetto di solitudine – scelta e non imposta – in cui il silenzio domina incontrastato interrotto solo dai “rumors” virtuali dei mezzi tecnologici. Il suo progetto di vita sarebbe quello di disconnettersi pian piano dal rumore bianco della tecnologia – dopo essersi disconnessa dal mondo – per connettersi al silenzio. Ma il progetto sembra fallire in seguito ad una serie di circostanze tragicomiche fino ad un imprevisto finale, che vede Adele – questa volta non più oggetto ma soggetto – in veste di demiurgo di un’altra vita.

APPUNTI SULLA MESSA IN SCENA

Traghettare la scrittura di Mariastella Eisenberg verso una forma che ne accentuasse i caratteri drammaturgici non è stato complesso poiché la vivacità, l’ironia e gli abbandoni lirici del testo ne facevano già una partitura teatrale in potenza, una narrazione che si fa già azione sotto gli occhi e nella mente del lettore. Abbiamo provato a mettere la complessità del personaggio di Adele, la sua leggerezza e il suo malessere, al servizio di un linguaggio scenico fatto di elementi classici e contemporanei al tempo stesso. Una sorta di coro post moderno che dialoga con la tecnologia e forse ne è parte, voci che giungono da un altrove remoto ma che potrebbero anche essere semplicemente il rimbombare dei pensieri della protagonista, i rumori del suo cuore e del suo cervello, il farsi suono e presenza del suo stesso respiro. La solitudine di una donna circondata dall’immaterialità sonora, dal rumore tanto odiato, dal trambusto di persone che le sono intorno ma che non ci sono; lasciata, nonostante l’apparente aggressività, debole e indifesa al centro della scena. Voci, ombre, pensieri che si allungano fino a lei, attraversano le pareti invadono il suo spazio di sicurezza. Un continuo dentro di rimpianti e un fuori di rimandi. Alla vita che poteva essere. Alla vita che non può essere. Alla vita che, in fondo, non sarà.

al Teatro Civico 14 di Caserta

sabato 14 dicembre 2019, ore 20.00

domenica 15 dicembre 2019, ore 19.00

COVER 3.0

da un testo di Mariastella Eisenberg

con Ilaria Delli Paoli

coro Martina Porfidia, Fabiana Marotta, Maria Elena Mennella, Valentina Velleca

adattamento Luigi Imperato

regia Rosario Lerro

assistente alla regia e in video Vincenzo Bellaiuto

musiche Paky Di Maio

scene Antonio Buonocore con Nicola Bove

assistente scene Mustapha Khan

collaborazione movimenti scenici Dalila Riccobono

video Angelo Cretella

grafiche Vito Vigliotti

organizzazione Napoleone Zavatto

—

