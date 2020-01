Il Miracolo di Marcellino domenica 19 e lunedì 20 al Palapartenope.

Il 19 Gennaio ore 18 e il 20 gennaio alle ore 10 in replica esclusiva per le scuole sarà di scena a Casa della Musica Federico I, lo spettacolo “Il miracolo di Marcellino – il Musical”, un tributo alla dolce storia più coinvolgente e divertente di sempre, raccontata attraverso gli occhi di un bambino. Ricavata da un’antica leggenda popolare spagnola, la storia narra di un neonato abbandonato, raccolto in fasce ed allevato con amore dai frati di un convento. Crescendo Marcellino sente il bisogno di un amico, che trova in un crocifisso dimenticato nella soffitta abbandonata del convento. Ogni giorno Marcellino porta al suo Amico pane e vino presi di nascosto dalla dispensa dei frati. Gesù ascolta i suoi desideri e quando Marcellino chiede di poter vedere sua mamma… Gesù lo accontenta, con un gesto d’Amore che sarà poi ricordato come il Miracolo di Marcellino.

Le musiche a cura di Mons. Frisina, la regia associata di Riccardo Trucchi e Antonio Melissa, la super visione artistica del M° Gino Landi e la voce di Gesù affidata a Giò di Tonno sono alcuni degli ingredienti del musical che in soli 10 giorni ha registrato più di 12.000 presenze al Teatro Sistina di Roma. Il regista Riccardo Trucchi: – abbiamo voluto evidenziare un grandissimo concetto espresso da Papa Giovanni Paolo I°: che l’amore di Dio è come l’amore di una mamma perché, come egli stesso citò il 10 Settembre 1978: “Dio è madre e non vuole farci del male”. Uno spettacolo profondo, che commuove e che diverte nello stesso tempo. Uno spettacolo da vedere tutti insieme, come si faceva una volta. I valori ci sono, forse qualcuno li ha messi in un cassetto. Marcellino ci aiuterà a tirarli fuori, ne sono certo!

Lo spettacolo che promette di divertire, commuovere ed emozionare è una storia conosciuta e amata da tutti, bambini e adulti, le cui tematiche affrontate sono importanti ed attuali: il perdonare, il non rubare, il lavorare con gioia, la cooperazione tra fratelli, la carità nei confronti degli abbandonati e in particolare, l’amore tra la mamma e il proprio figlio, un amore così grande che supera ogni barriera di spazio e di tempo.

Il miracolo di Marcellino – Il Musical una produzione Direzione Spettacolo e Darec Academy

Cast Artistico:

Voce di Gesu’: Gio’ Di Tonno

Marcellino: Giorgio Marchegiani

Sindaco: Roberto Lovera

Lucia (la mamma): Myriam Somma

Fra’ Pappina: Giovanni De Filippi

Frate Porta: Francesco Polizzi

Frate Priore: Arsenio Spinillo

Frate Balbetto/Ensemble: Andrea Lami

Fra’ Din Don/Ensemble: Emanuele Revalente

Fra’ Malato/Ensemble: Valerio De Negri

Teresa (la balia): Veronica Di Giacobbe

CASA DELLA MUSICA FEDERICO I

Via Corrado Barbagallo 115

INFO: 081.5700008 www.palapartenope.it

Biglietti da €15