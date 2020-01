L’Ascensore, sabato 23 alla Casa della Musica – Federico I.

Il 23 Gennaio alle ore 21 Casa della Musica – Federico I, ospiterà il musical “L’Ascensore – un thriller sentimentale”, spettacolo pluripremiato e proveniente dalla Spagna, nella sua prima versione italiana.

Lo spettacolo scritto e musicato da José Masegosa, con 3 grandi interpreti del teatro musicale italiano: Danilo Brugia, Luca Giacomelli Ferrarini ed Elena Mancuso è una storia incredibile, un vero e proprio piano diabolico, pieno di colpi di scena che i coinvolgerà gli spettatori fino a farli diventare dei veri e propri detective.

Con i 3 protagonisti Brugia, Giacomelli Ferrarini, Mancuso e un pianoforte divinamente suonato da Eleonora Beddini, in un continuo alternarsi di suspense, romanticismo e colpi di scena, sarà proprio il pubblico a riordinare i pezzi di un confuso puzzle e a capire quale ruolo sta giocando ogni personaggio nella partita a carte contro il destino.

La particolarità della scrittura, sono i continui salti temporali che danno ritmo e pathos alla vicenda, sottolineati sia dalla estrosa e ormai consolidata “mano” di Eleonora Beddini, (in scena, al pianoforte mimetizzata tra la scenografia) che ha ampliato, con un gusto cinematografico, la partitura originale di Masegosa, sia dai suggestivi ed originali movimenti corografici di Luca Peluso che impreziosiscono la regia di Matteo Borghi.

Ambientato nella New York di oggi, L’Ascensore narra l’incredibile vicenda di Emma, John e Mark. Moglie e marito i primi, intrecceranno le loro sorti personali a quella di Mark, un giovane a cui la malattia ha tolto ogni aspettativa e speranza di vita, pronto a tutto ormai per quell’unica remota possibilità di scampare a un finale che appare ormai già scritto. Il fato si beffa così di tre fragilità diversissime tra loro, rendendole pedine di un gioco tragico dall’esito imprevedibile. La vita di ciascuno d noi può cambiare in soli due metri quadrati?

Il musical in Spagna ha fatto incetta di premi aggiudicandosi tra gli altri il premio come miglior musical e premio del pubblico ai Teatros del canal de Madrid e il premio come miglior musical e miglior attrice protagonista ai premi annuali 2018 del Teatro Musicale Spagnolo.

Dopo una lunga tournée tutta al centro e al nord lo spettacolo arriva finalmente a Napoli con la sua unica tappa nel sud Italia.

23 GENNAIO ORE 21

CASA DELLA MUSICA FEDERICO I

VIA CORRADO BARBAGALLO 115 – 80125

INFO: 081.5700008 www.palapartenope.it

BIGLIETTI DA €14