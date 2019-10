Le Favole della Saggezza, domenica 27 al Teatro Civico 14 di Caserta.

I Teatrini presentano

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

uno spettacolo di Giovanna Facciolo

da Esopo, Fedro e La Fontaine

con Adele Amato de Serpis e Melania Balsamo

percussioni dal vivo Dario Mennella

maschere e oggetti di scena Marco Di Napoli

luci Paco Summonte

Domenica 27 ottobre 2019, ore 11.00, al Teatro Civico 14 di Caserta prende il via la nuova sezione della stagione teatrale2019/2020: Z/famiglia! Un programma di spettacoli per tutta la famiglia: storie pensate per grandi e piccoli per vivere divertenti momenti tutti insieme.

Ad inaugurare la stagione sarò lo spettacolo LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA di Giovanna Facciolo, a cura della compagnia I Teatrini. Ai piedi di un bellissimo albero prendono vita le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi tutti conosciamo sin dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, La volpe e la cicogna, Il lupo e l’agnello, La volpe e il corvo, La cicala e la formica, La lepre e la tartaruga, Gli animali malati di peste, Il lupo e la gru.

Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti. Animali portatori di vizi e di virtù di quell’umanità sempre uguale a se stessa, che in queste storie si guarda allo specchio. Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un proverbio: c’è il furbo, l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente, l’arrogante, il presuntuoso, l’innocente. Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita. Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini. Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.

–

Il programma completo di Z/famiglia

27 ottobre, 11:00

I Teatrini

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

uno spettacolo di Giovanna Facciolo

da Esopo, Fedro e La Fontaine

con Adele Amato de Serpis e Melania Balsamo

percussioni dal vivo Dario Mennella

maschere e oggetti di scena Marco Di Napoli

luci Paco Summonte

24 novembre, 11:00

Compagnia IdeaChiara

IL PASTICCIERE ZITTI …E L’INGREDIENTE SEGRETO

testo e regia Michele Tarallo

con Michele Tarallo, Nicola D’Angelo, Valeria Impagliazzo

voce Angelo Callipo

25/26 dicembre, 19:00 – 28 dicembre, 20:00 – 29 dicembre, 11:00

Mutamenti/Teatro Civico 14

BIANCA, NEVE E I TRE SETTE NANI

liberamente ispirato a Biancaneve e i sette nani dei Fratelli Grimm

scritto e diretto da Roberto Solofria

con Roberto Solofria, Antimo Navarra, VIncenzo Bellaiuto, Martina Porfidia

scene Antonio Buonocore

costumi Alina Lombardi

musiche Paky Di Maio

luci Marco Ghidelli

illustrazioni Valentina Piscopo

testi canzoni Laura Bova e Roberto Solofria

organizzazione Ilaria Delli Paoli e Napoleone Zavatto

05 gennaio, 11:00

La Mansarda Teatro Dell’orco

LA BEFANA VIEN DI NOTTE…

drammaturgia Roberta Sandias

regia Maurizio Azzurro

scene Francesco Felaco e Anna Roviello

costumi Martina Picciola

con Roberta Sandias, Ivan Graziano, Giorgia Maria D’Isa, Pasquale D’Orso

09 febbraio, 11:00

Mutamenti/Teatro Civico 14

IN VIAGGIO NELL’ALTRO MONDO

interpreti Martina Porfidia, Vincenzo Bellaiuto, Alina Shost, Valentina Piscopo

regia Luigi Imperato e Roberto Solofria

testo Luigi Imperato

costumi New Hope

scene Antonio Buonocore

29 marzo, 11:00

Il Teatro Nel Baule

ALL’OMBRA DI UN GROSSO NASO

LA STORIA DI CYRANO DE BERGERAC

con Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli

drammaturgia Simona Di Maio

regia Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli

—

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Civico 14

Via F. Petrarca (Parco dei Pini) c/o Spazio X

81100, Caserta

(+39) 0823 441399

info@teatrocivico14.it

www.teatrocivico14.org