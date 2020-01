Teatro Pubblico Campano – Laboratorio di Teatro 2020.

E’ stato pubblicato il bando del laboratorio di teatro 2020 TPC – Teatro Pubblico Campano, diretto per l’undicesimo anno dal regista e autore Felice Panico. Questa edizione del laboratorio teatrale ragazzi sarà dedicato al teatro comico di Eduardo Scarpetta ed alle sue possibilità espressive e di adattamento nella drammaturgia degli anni Duemila.

Obiettivi del Laboratorio teatrale 2020

Spiega il direttore del laboratorio: “l’obiettivo del lavoro di quest’anno consisterà nell’analisi e studio delle modalità comiche scarpettiane e di una nuova messa in scena originale del suo capolavoro Il Medico dei Pazzi, commedia giovane e che ha in gran parte come protagonisti un gruppo di giovani studenti. Sia nel laboratorio che nella messa in scena il nostro intento sarà quello di andare oltre agli schemi ripetitivi della farsa italiana di fine Ottocento e portare questo grande classico sul terreno di una comicità contemporanea, brillante e dalle soluzioni innovative. “

Come iscriversi al laboratorio

Il laboratorio teatrale ha il patrocinio del Comune di Pomigliano D’Arco ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 26 anni residenti nell’area della Città Metropolitana di Napoli. L’iscrizione è gratuita.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12,00 del 25 febbraio 2020 al seguente indirizzo: teatroragazzi@teatropubblicocampano.com .

Al laboratorio saranno ammessi 20 partecipanti. Gli incontri del laboratorio si svolgeranno dal 2 marzo al 15 maggio 2020 presso l’auditorium dell’istituto G. Falcone – Catullo di Pomigliano d’Arco (NA).

Il bando completo è consultabile sul sito del Comune di Pomigliano d’Arco www.comune.pomiglianodarco.gov.it e sul sito del TPC www.teatropubblicocampano.com