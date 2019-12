Tre commedie di Vincenzo Salemme in diretta tv su Rai2.

Un regalo di Natale, in diretta dal palcoscenico, nelle case degli italiani. “Un regalo che la Rai ha fatto anche a me dandomi l’occasione di portare il teatro in televisione e la televisione a teatro”.

E’ entusiasta Vincenzo Salemme alla vigilia del debutto, l’11 dicembre in prima serata su Rai2, di ‘Salemme…il bello della diretta!.

Appuntamento inaugurale della mini rassegna, dall’Auditorium Scarlatti del centro Rai di Napoli, con ‘Di mamma ce n’è una sola’; seguiranno il 18 dicembre ‘Sogni e bisogni ‘ e il 25 dicembre ‘Una festa esagerata’, tre tra i titoli dell’autore, regista, attore che da anni registra sold out nei teatri da nord a sud e incassi record.

“Non sarà un prodotto costruito, ma appunto una diretta, un teatro fatto con naturalezza, con tutto il cuore. Facendo una battuta possiamo dire che per gli spettatori sul divano di casa sarà come assistere ad un reality, trasmetteremo l’emozione del teatro. Anche una partita di calcio non è più bella quando è in diretta piuttosto che registrata?”.

(ANSA).