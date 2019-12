Smau Napoli al via la settima edizione: focus su Fabbrica Intelligente, Innovazione e digitale in sanità, Open Innovation e Fintech.

Ha aperto oggi al padiglione 6 della Mostra d’Oltremare la settima edizione di Smau Napoli, l’evento B2B dedicato all’innovazione dell’ecosistema campano. Un’edizione animata da diverse iniziative e che può contare su un’offerta di innovazione con partner del calibro di Cisco, CBI, Deloitte, Oracle, Seeweb, TIM, Unify e operatori che stanno portando avanti iniziative di Open Innovation quali Ferrovie dello Stato Italiane, Leonardo, QVC e Sirti. A Napoli, le realtà più innovative giocheranno un ruolo da protagonista, mettendo in vetrina le migliori soluzioni tecnologiche provenienti da startup, spin off, distretti ad alta tecnologia, incubatori e centri di ricerca.

Il programma della giornata è infatti iniziato con lo Smau Live Show dedicato al tema della Fabbrica Intelligente, una tavola rotonda che ha visto tra i premiati Tecno e l’innovativo sistema di controllo della produzione e dei consumi energetici per gli impianti industriali. KontrolON è una soluzione software e hardware che rileva tutti i dati di un impianto produttivo, li elabora e li sintetizza per consentirne la facile consultazione da qualsiasi device. Tra i premiati Würth con Würth Automatic Store, uno store aperto 24/365, fruibile in modalità self-service, integra la rete vendita, per innovare e integrare l’esperienza di acquisto online e offline. Tra le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento anche il Gruppo Magaldi, per i suoi trasportatori a nastro metallico per la movimentazione di materiali in condizioni di processo difficili – alta temperatura, materiali pesanti, abrasivi, polverosi o con agenti chimici aggressivi. Negli ultimi anni il Gruppo si è fatto strada anche nel settore delle energie rinnovabili, sviluppando e brevettando il primo impianto CSP (solare a concentrazione termodinamica) al mondo ad utilizzare sabbia quale mezzo di accumulo dell’energia generata dall’irraggiamento, rendendola disponibile anche in assenza di sole e diverse ore dopo il tramonto. Ma anche Pianoforte Holding, i big data di Carpisa, Yamamay e Jaked, grazie al sistema Oracle Business Intelligence vengono gestiti e analizzati in tempo reale per indirizzare al meglio anche le decisioni operative quotidiane.

Si è proseguito discutendo sui nuovi trend in ambito Innovazione e digitale in sanità, tra i premiati Lilly, società farmaceutica che con il progetto Talent Management, ha implementato strumenti come la gamification ed il design thinking per rendere migliori e più efficienti i percorsi di selezione del personale e la valorizzazione delle risorse interne. Ma anche Aerosoft che ha raggiunto l’obiettivo di applicare le nuove tecnologie di produzione Additive Manufacturing al settore biomedicale consentendo la customizzazione della protesi sul paziente. Al termine del Live Show, Premio Innovazione anche per Consiglio regionale della Campania con il Progetto OVD – Osservatorio Violenza sulle Donne, una raccolta dati sia in ambito sociale che sanitario, per intervenire tempestivamente in presenza di un episodio di violenza subìta. Menzione anche per l’Istituto Nazionale Tumori Pascale per il vaccino terapeutico per il tumore del fegato HEPAVAC. Presenti al momento di confronto anche la Fondazione Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti di Vita e Oracle Digital.

È nell’ambito dello Smau Live Show delle 13, dedicato al tema dell’Open Innovation, che sono state premiate le strategie di innovazione di Allianz Partners e la sua piattaforma per migliorare la gestione di terapie complesse rivolte a pazienti con patologie rare, oncologiche e croniche. Asia Napoli e la sua infrastruttura basata su tecnologia iper-convergente, nuove tecnologie per la sala di controllo, un sito rinnovato e una app intuitiva. Al tavolo anche Seeweb.

Il programma delle premiazioni è poi proseguito con il Live Show a tema Fintech, alla tavola rotonda ha preso parte ed è stato premiato Mondo Camerette e la sua customer experience ancora più fluida e connessa grazie al progetto Phygital Customer Journey in store. A parlare di innovazione anche CBI, Digital Magics.

Il 12 dicembre è la giornata dedicata al Demo Day di VulcanicaMente: dal Talento all’impresa 4 – Realoaded. Una pitching session dedicata alle startup in uscita dal percorso di validazione della quarta edizione di #VulcanicaMente4R: il programma di scouting, training e mentorship del Comune di Napoli, realizzato tramite il Centro Servizi Incubatore Napoli Est.

Nel pomeriggio il focus si è sposterà sull’innovazione nel settore agroalimentare, al termine del quale riceverà il premio Spinosa e la blockchain utilizzata per garantire le eccellenze agroalimentari italiane, contro falsificazioni e contraffazioni, rendendo possibile la tracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP e Tenuta Nonno Luigi per il suo aperitivo agricolo cilentano che ha saputo entrare on successo nell’era dei social network.

Ed Emy Organic Beauty, con un’innovazione tutta al femminile: dall’olio di oliva alla cosmesi naturale, quando la tradizione incontra l’innovazione. Verrà premiato anche il Pastificio Ducato d’Amalfi e la sua esperienza multisensoriale nel mondo tradizionale della pasta grazie alla realtà virtuale e immersiva del 4D. E CTI Foodtech per la l’innovazione costante nel settore delle macchine denocciolatrici e macchine da taglio per la frutta, con oltre cento brevetti in venti Paesi. Alla tavola rotonda presenti anche Deloitte Officine Innovazione e Giovani Confagricoltura.

Il tour tra i luoghi dell’innovazione

Dopo il successo dello scorso anno, il tour tra i luoghi dell’innovazione ha raddoppiato l’appuntamento: una delegazione selezionata di operatori nazionali e internazionali visiterà i luoghi più innovativi della città, oggi il turno di Apple Developer Academy e DIGITA di Deloitte.

Le startup presenti

15 le startup presenti e 5 i soggetti intermedi campani presenti all’evento. Molte le proposte a disposizione delle imprese, che, sempre più spesso cercano in questi nuovi attori, i partner per i propri progetti di innovazione.

In questa mappa potete visualizzare tutte le startup presenti a Smau Napoli.

Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.smau.it/napoli19/

Il programma di Smau Live Show, workshop e premiazioni prosegue domani dalle 9:30 alle 17:30, con la seconda giornata di Smau Napoli.

Smau Napoli

12-13 dicembre 2019

9.30 – 17.30

Mostra d’Oltremare – Padiglione 6

Ingresso Pedonale: Viale J. F. Kennedy, 54 Napoli