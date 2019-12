SMAU Napoli: Premio Innovazione a Citel Group per Digita HR.

Citel Group, azienda partenopea specializzata in soluzioni e servizi di Digital Transformation, ha ricevuto oggi nel corso di SMAU Napoli il Premio Innovazione SMAU per il progetto Digita HR, il primo servizio di selezione del personale basato su Intelligenza Artificiale sviluppato in Italia.

Digita HR è un chatbot conversazionale in grado di supportare i responsabili Risorse Umane nelle prime operazioni di selezione e durante le prime fasi di recruiting dei candidati per identificare in modo più efficace le figure idonee. Attraverso un algoritmo di scoring delle competenze e dei requisiti, supportato dalla piattaforma di AI di Citel Group, permette di attrarre i migliori talenti, aiutando e velocizzando l’iter di selezione delle aziende.

I chatbot conversazionali, in grado di comprendere il linguaggio e di condurre conversazioni con gli utenti, sono un’applicazione in forte crescita, sebbene l’effettiva diffusione sia in ritardo rispetto alla domanda. Un’area in particolare dove si nota l’assenza di questi strumenti è proprio quella della gestione delle risorse umane. Anche per questo Digita HR si pone come strumento potentemente innovativo: agevolando l’operatività immediata, il chatbot consente alle divisioni HR di dedicarsi a compiti più complessi .

Valerio D’Angelo, Amministratore Delegato di Citel Group, ha commentato: “Ricevere il Premio Innovazione SMAU è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma l’impegno da noi costantemente profuso per posizionarci quali pionieri nel campo della Digital Transformation. Siamo felici che SMAU abbia deciso di premiare un progetto come Digita HR, particolarmente strategico per l’evoluzione futura del settore delle Risorse Umane: è infatti capace di migliorare il rapporto delle aziende con i propri dipendenti e con i candidati e di supportare le attività di recruiters e direttori HR, ora liberi di concentrarsi sulle fasi più delicate e complesse del processo di selezione e del rapporto col dipendente.”

Citel Group è il punto di riferimento nazionale nei settori dell’Intelligenza Artificiale, della System Integration e della Quality Assurance. Da venti anni offre soluzioni e servizi innovativi a medie e grandi aziende e agli enti della Pubblica Amministrazione, accompagnandoli e supportandoli nel processo della trasformazione digitale. Con headquarters a Napoli, sedi a Milano, Roma, Genova, Sao Paulo e Rio de Janeiro, conta 10 milioni di fatturato tra Italia e Brasile, grazie all’impiego di oltre 160 professionisti. La qualità delle soluzioni e dei servizi offerti hanno permesso al Gruppo di ottenere più di 100 certificazioni di processo e di prodotto.