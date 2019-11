Pasticceria campana è di fatto sinonimo di pasticceria italiana, non solo perchè i dolci della tradizione campana sono a pieno titolo nella tradizione della pasticceria del paese intero, ma perchè le nuove generazioni di maestri pasticceri campani stanno rapidamente affermandosi a livello non solo nazionale ma anche internazionale.

Ad ogni manifestazione di rilievo si affermano puntualmente giovani maestri pasticceri campani, e non solo con i dolci della tradizione campana, come la pastiera, il babà o gli struffoli, ma anche con dolci “estranei” come il panettone.

La maestria nell’impastare con il lievito madre, l’attenzione alla qualità delle materie prime e quel tocco di creatività tutta campana sono i fattori di successo che rendono le delizie dei maestri pasticceri campani prodotti ricercati ed affermati in tutto il mondo. E grazie a Gazzetta da oggi potrete riceverli direttamente a casa vostra acquistandoli direttamente dai maestri pasticceri campani.