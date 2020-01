Acquachiara, debutto vincente delle ragazze.

Inizia con una vittoria il campionato di A2 dell’Acquachiara alla Piscina Comunale di Cava de’Tirreni. Nell’impianto di Via Palumbo, il setterosa guidato da Barbara Damiani si è imposto sul Volturno con il punteggio di 14-12. Il match è stato molto combattuto e si è svolto in una spettacolare cornice di pubblico: gli spalti della piscina erano gremiti di appassionati e tifosi che hanno spinto alla vittoria le ragazze della Carpisa Yamamay Acquachiara. Il coach Barbara Damiani ha accolto con soddisfazione il risultato: “Abbiamo avuto un inizio un po’ contratto, la squadra era un po’ imbambolata e il Volturno è andato avanti 1-4. Poi già nella seconda frazione le ragazze si sono sbloccate per poi passare a condurre anche di quattro lunghezze. La cosa che più contava era cominciare con un risultato positivo il torneo, ma oltre che importante sul piano psicologico la vittoria è anche meritata. Ringrazio il pubblico di Cava per il supporto durante tutto il match: avere il loro appoggio sarà molto importante durante tutto il campionato”.

La cronaca del match. L’Acquachiara passa per la prima volta a condurre (5-4) a due minuti dal termine della seconda frazione con il secondo dei cinque gol di Roberta Tortora, che successivamente ribadisce il +1 (6-5) in chiusura di tempo per poi staccare le avversarie all’inizio della terza frazione (7-5). Partecipano al break Mazzola (8-5) e, dopo il quinto gol di Tortora (9-6), Maddalena Carotenuto che realizza l’importantissima rete che permette all’Acquachiara di chiudere sul +3 (10-7) la terza frazione. Il suo gol è un ottimo viatico per gli ultimi otto minuti di gioco, nei quali le Ach Girls raggiungono il massimo vantaggio (12-8) con il terzo e quarto gol di Mazzola per poi difendere vittoriosamente il +4 dall’orgoglioso finale di un Volturno sicuramente positivo, nel quale si sono particolarmente messe in luce in fase di realizzazione l’eterna Starace e Fatone. Tra i 14 gol acquachiarini spicca per bellezza di esecuzione quello di Alessia Scarpati nel secondo tempo.

ACQUACHIARA-VOLTURNO 14-12 (1-3, 5-2, 4-2, 4-5)

Carpisa Yamamay Acquachiara: Gaito, Zizza, Di Maria 1, Pignataro, Massa, Mazzarella, Mazzola 4, Tortora 5, Giusto 1, Carotenuto 2, Scarpati 1, De Bisogno, D’Antonio. All. Damiani.

Volturno: Raimondo, Fatone G., Vitale, Starace 5, Fusco, Pellegrino, Bergamo, Llacja 1, Ingenito, Di Grazia, Fatone 4, Genzano 2. All. Napolitano.

Arbitro: Lepre.