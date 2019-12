Ancelotti: non mi dimetto, non so cosa farà il presidente, parleremo domani.

Ancelotti non si dimette, non sa se rimarrà sulla panchina del Napoli e ne parlerà domani con De Laurentiis.

“Spero di rimanere, domani mi vedo con De Laurentiis e decidiamo. Non mi sono mai dimesso e mai lo farò in vita mia. Siamo molto indietro in campionato e c’è rammarico rispetto a quello fatto in Champions. E’ normale che in questa situazione io sia in discussione. Non c’è attrito tra me e i calciatori”.

“Gattuso? Io onestamente non ho saputo niente. Ho preparato la partita, abbiamo pensato alla partita e infatti i giocatori sono stati attenti e concentrati. Abbiamo chiuso bene. Tutto quello che succede, i rumors che si rincorrono…”.

“Non ho avuto discussioni con la società. Il fatto che sono messo in discussione è normale perché non voglio essere giudicato per quello che ho fatto, ma per quello che sto facendo, e in questo momento i risultati del Napoli in campionato sono insoddisfacenti”.

“Noi vogliamo sicuramente migliorare in campionato. Spero che questa qualificazione ci tolga un po’ di peso, il fardello che abbiamo, e ci dia energia. Con il recupero di tutti i giocatori, anche se il quarto posto è lontano, si può. Il recupero di Milik e il miglioramento della performance di altri ci possono rimettere in carreggiata”.