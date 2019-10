Arzano Volley, visita dei tecnici federali.

L’Arzano Volley nel piano delle nazionali italiane. La notizia è di quelle importanti ed arriva direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo, con una lettera il presidente Bruno Cattaneo ha comunicato al suo omologo Raffaele Piscopo che il club arzanese è stato incluso nel progetto “L’Italia siete voi”.

Giovedì 14 novembre il professor Gaetano Gagliardi sarà ad Arzano per visionare le giocatrici giovani. Il progetto prevede l’invio dei tecnici federali direttamente ai campi di allenamento delle atlete in modo da visionare gli interi gruppi di atlete delle categorie Under 14 ed Under 16.

“Una soddisfazione enorme -sottolinea il presidente Raffaele Piscopo- che va ad aggiungersi alle emozioni che ogni giorno le nostre atlete sanno regalarci sul campo. Viviamo con passione ogni momento trascorso insieme a loro che sanno ripagarci non solo con le vittorie finali ma onorando sempre la nostra maglietta in ogni occasione nella quale la indossano”.

L’iniziativa vuole avvicinare le squadre Nazionali e i propri tecnici alle società che in ambito territoriale svolgono un’attività quantitativa e qualitativa con le proprie formazioni giovanili femminili. L’idea è quella di incontrare, nelle proprie strutture, le Società per promuovere e qualificare la loro attività attraverso lo svolgimento di sedute di allenamento nonché di incontri con i tecnici delle stesse

Sulla stessa linea del presidente anche il direttore sportivo Antonio Piscopo: “Per riuscire a vincere le finali occorre mettere impegno e passione fin dalla prima partita. Le nostre ragazze ormai lo sanno bene ed ecco che la conquista dell’unico marchio di Qualità Oro per attività completamente al femminile nel Centro Sud oppure l’essere selezionati dall’Italvolley per una collaborazione sicuramente proficua non possono che dimostrare ulteriormente l’importanza del lavoro che svolgiamo tutti i giorni ad Arzano”.

Il criterio di valutazione è chiaramente legato ai risultati sportivi conseguiti sul campo oltre che al numero di atlete tesserate. Sono ormai molti anni che le squadre dirette dal direttore tecnico Antonio Piscopo fanno incetta di titoli Territoriali e Regionali oltre che a scalare i ranking nazionali. In categorie come l’Under 14 l’Arzano Volley è fra le prime d’Italia, lo scorso hanno ha chiuso la stagione al nono posto assoluto mettendosi alle spalle squadroni importanti e titolati.