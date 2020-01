Basket, Gevi sconfitta a Treviglio.

La GeVi Napoli Basket torna a casa con una sconfitta dalla trasferta di Treviglio. Gli azzurri, privi di coach Sacripanti in panchina, rimasto a Napoli per un attacco influenzale, cedono il passo alla BCC con il punteggio finale di 73-58. La squadra guidata da coach Cavaliere ha dovuto rinunciare anche all’apporto di Iannuzzi, infortunatosi alla spalla nel corso del primo quarto e per il quale saranno effettuati esami strumentali per verificare i tempi di recupero.

Il presidente della GeVi Napoli Federico Grassi, al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa: “Innanzitutto faccio i complimenti a Treviglio che questa sera ha vinto meritatamente la gara. Dispiace non aver avuto con noi coach Sacripanti per un forte attacco influenzale e per il forfait di Iannuzzi a partita in corso. Non voglio entrare in disamine tecniche, ma vorrei fare una richiesta pubblica: invito gli organi competenti alle designazioni arbitrali del campionato di Serie A2 Old Wild West a osservare con attenzione questa partita e soffermarsi su alcune decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato non poco. Fischiare un fallo antisportivo, ad esempio, in una situazione in cui due giocatori si gettano sul pallone per recuperare un possesso ci sembra assurdo. Per giunta si era in una fase della gara in cui l’inerzia si era spostata a nostro favore. Saremmo molto lieti se avessimo dei riscontri su quanto esposto questa sera in conferenza stampa”.

BCC Treviglio-Gevi Napoli 73-58 (21-14; 40-25; 54-40)

BCC Treviglio: Pacher 14, Collins 13, Cagliani ne, Amboni ne, Reati 7, Caroti 13, Doneda, Nani, Palumbo 12, Dalmeida, Taddeo 2, Borra 13. Coach Vertemati

GeVi Napoli: Erkmaa ne, Guarino, Mastellari 2, Iannuzzi 2, Roderick 9, Klacar ne, Chessa 6, Sandri 11, Monaldi 13, Spizzichini, Sherrod 15. Coach Cavaliere