Bocce, al via sabato 2 il circuito Top Player Juniores Campania.

Tutto pronto per l’edizione 2019/2020 del “Top Player Juniores Campania“. Il circuito, coordinato dal Vicepresidente della Fib Campania, Doriana Rescigno, e organizzato allo scopo di promuovere l’attività giovanile, anche quest’anno vedrà protagonisti numerosi promettenti giocatori della specialità raffa – appartenenti alle categorie Under 12, Under 15 e Under 18 – che si daranno battaglia per conquistare la vetta delle rispettive classifiche. Nove sono le tappe previste, in giro per la regione, che prenderanno il via, sabato 2 novembre (ore 15:00), con il 1° Trofeo “Memorial Massimo Esca“, gara a coppia, organizzata dell’A.S.D. San Giovanni Airola (BN).

Gli step successivi del tour dei talentuosi atleti campani saranno, invece, curati – sempre in sinergia con la Federbocce Campania – dalle società Cacciatori di Nocera Superiore (21 dicembre), M.C.M. di Angri (2 gennaio), Maddalena di San Nicola la Strada (1 febbraio), Penisola Sorrentina di Sorrento (15 febbraio), D.L.F. di Benevento (22 febbraio), Belvedere San Rocco di Marano (7 marzo) e Sant’Elpidio di Casapulla (16 maggio). L’appuntamento più atteso è senza dubbio il 5° Trofeo “Saranno Famosi” della Cacciatori; infatti, in occasione della gara, che rappresenta una tappa del Circuito Nazionale Elite Juniores, il 31 maggio, arriveranno in provincia di Salerno i migliori giovani giocatori della penisola.

“Le nostre gare sono sia individuale che a terna e coppia – ha dichiarato Doriana Rescigno – . Questo metodo ci consente di sviluppare nei ragazzi un maggior spirito di squadra e di tirare fuori le loro capacità, senza trascurare l’importanza dell’aiuto reciproco: devono imparare ad essere compagni nello sport e poi avversari. Spero che uno dei nostri giovani atleti – ha proseguito il Vicepresidente della Fib Campania – possa rientrare tra i convocati del Mondiale Juniores del 2020. Noi ce la metteremo tutta per allenarli al meglio”.

I leader delle tre classifiche del Top Player Juniores Campania (U12, U15 e U18) saranno premiati durante l’evento finale della kermesse, fissato per il 6 giugno.