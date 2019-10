Centro Ester, entra nel vivo la stagione del quarantennale.

Entra nel vivo la stagione del Centro Ester Pallavolo Napoli. Tre eventi che aprono in armonia la stagione di quaranta anni di attività per il sodalizio di Via Gian Battista Vela a Barra.

Si comincia sabato 12 ottobre alle ore 17. L’appuntamento è fissato nella palestra storica, quella che ha visto le gesta di prestigiose campionesse del passato.

In cartellone c’è l’evento dell’ex minivolley. Da qualche anno la Fipav ne ha “rottamato” il nome tramutandolo nel meno suggestivo “Volley S3”, molto più simile ad una chiamata della battaglia navale che si faceva sui quaderni di scuola.

Oltre ai gruppi diretti da Consiglia Crescente e dal suo staff di collaboratori ci saranno i miniatleti e le miniatlete del Volley World, realtà che negli ultimi anni si sta mettendo positivamente in luce nel panorama della pallavolo giovanile della città di Napoli.

Molto più ricco invece il cartello di domenica 20 ottobre. Dalle ore 9 prende il via la manifestazione, sempre del circuito Volley S3, ma che vede protagoniste anche realà praticamente sconosciute al panorama vollistico della provincia napoletana come Giugliano Volley e Melito Volley ed un’altra società di quelle storiche lo Sporting Portici che vanta un anno di fondazione addirittura antecedente al Centro Ester ovvero il 1978.

Alle ore 11.30 il clou con l’esibizione di Sitting Volley. Due le madrine di eccezione: la campionessa olimpica Imma Cerasuolo, padrona di casa, che darà manforte ad Alessandra Vitale capitano della nazionale italiana della pallavolo riservata a persone con disabilità fisiche.

Ottobre si concluderà con l’evento di domenica 27 che vedrà impegnate anche Sport Patria, Isernia e Volley Volla.