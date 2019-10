Centro Ester rinnova partnership con Diesel.

Due marchi importanti che continuano ad intrecciare i loro destini fra sport ed economia. Ecco perché risulta vincente anche per la stagione in corso l’abbinamento dell’Associazione Sportiva Centro Ester con il prestigioso marchio mondiale di abbigliamento: Diesel.

Una partnership che ha dato i suoi frutti già nella stagione del ritorno alla ribalta del sodalizio del quartiere di Barra. “Anche per questa stagione -spiega il presidente Pasquale Corvino- i ragazzi della nostra scuola calcio potranno contare sul prestigioso kit. Una sinergia resa possibile grazie anche al grande impegno di Germano Ferraro al quale va il nostro ringraziamento”.

Altra coincidenza fra i due marchi è l’età anagrafica, praticamente coetanei. Da pochi giorni il Centro Ester ha tagliato il traguardo dei quaranta anni di età, più o meno negli stessi giorni è partita l’operazione di rilancio del marchio Diesel che dopo quarantun anni di attività continua a rinnovarsi con importanti novità.

Ad inizio settembre da casa madre è stata presentata una nuova collezione proprio pensata per i giovani: Diesel Red Tag. In particolare rivolta al pubblico dei Millenials, una importantissima fetta di mercato che l’azienda vuole tentare con capi accattivanti. Così come con le generazioni di giovani ormai passate.

“I giovani per Diesel, –conclude il presidente Pasquale Corvino- un target che sembra studiato su misura per le migliaia di iscritti che vanta la nostra associazione. Il Centro Ester vuole ripagare la fiducia di Germano Ferraro e di questo importante sponsor conquistando le affermazioni necessarie per onorarlo nel migliore dei modi. Insieme per vincere”.

Un marchio che veste anche società di prestigio come il Vicenza (nella foto il responsabile marketing Giorgio Cacace con il presidente del Centro Ester Pasquale Corvino). La squadra biancorossa sarà protagonista del Memorial “Pasquale Miele” che sarà ospitato proprio dal Centro Ester.