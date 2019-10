Centro Ester rinnova partnership con Givova.

Centro Ester e Givova ancora insieme. I due marchi vincenti dello sport made in Campania stanno continuando a collaborare anche in questa stagione agonistica.

“La storicità del Centro Ester -spiega il direttore marketing di Givova Antonio Mandile- e il suo blasone sportivo è stato il biglietto da visita giusto per fare si che questa partnership nascesse. L’accordo è pluriennale e prevede la fornitura di materiale sportivo in cambio del posizionamento della nostra pubblicità”.

Le polisportive come il Centro Ester sono terreno fertile per una azienda come la Givova. Un marchio nato il 23 Maggio del 2008, dalle idee di Giovanni Acanfora che aveva già maturato importanti successi commerciali nel medesimo settore.

Givova è leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, copre praticamente tutti gli garantendo un total look sportivo a tutti i livelli: calcio, basket, volley, fitness, wellness e tempo libero uomo-donna-bambino. Grazie alle ultime collaborazioni con aziende Italiane che producono abbigliamento fashion, home-wear, intimo, beach-wear il marchio è entrato ormai di diritto tra i brand più popolari in tutta Europa.

“Crescere tutti insieme- conclude Mandile- questo è l’obiettivo che accomuna Givova e Centro Ester nel futuro immediato. E’ importante essere al fianco di una società che fa tanto non solo per lo sport ma per il territorio con tutto il suo staff che vede in testa il presidente Pasquale Corvino”.

Anche da Barra arrivano parole di ringraziamento proprio da parte del numero uno dell’Associazione: “Al Centro Ester –spiega il presidente Corvino- ci prodighiamo per dare il massimo ai nostri soci. Per questo è fondamentale la partnership con l’azienda leader dell’abbigliamento sportivo regionale. Dobbiamo ringraziare la Givova per aver confermato per il secondo anno questo accordo e ci auguriamo anche noi che prosegua nel futuro regalandoci reciproche soddisfazioni. Givova si consolida main sponsor e fornitore esclusivo della nostra associazione”.