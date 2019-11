Champions, il Napoli pareggia in casa del Liverpool.

Pareggio di prestigio e di sostanza del Napoli in casa del Liverpool. L’1-1 tiene la squadra di Ancelotti ampiamente in corsa per gli ottavi di Champions grazie ad una partita concreta, a tratti sofferta, ma durante la quale non è mai stata in soggezione al cospetto dei campioni d’Europa. Ora al Napoli basta un punto per passare alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Tutti più che sufficienti i voti dei giocatori del Napoli, con Koulibaly su tutti. Mertens ha aperto le marcature al 20′, con uno splendido diagonale che ha battuto Alisson. Nella ripresa è arrivato il pari, di testa, firmato da Lovren bravo a sfruttare un pallone in area, arrivato dall’angolo.

“Non ne siamo usciti perché dobbiamo dare ancora delle conferme, ma siamo sulla strada giusta. Siamo vivi e vegeti”. Carlo Ancelotti, a Sky, così ha commentato a caldo l’1-1 di Champions in casa del Liverpool. “Ottenere qui un pari non è facile. Siamo rimasti in partita anche se abbiamo sofferto. Non c’era un’altra maniera di uscire vivi da qui con questo Liverpool – ha aggiunto l’allenatore – Il girone si è messo bene, siamo ancora in corsa sia noi che i Reds. Sinceramente non mi spiego la differenza di rendimento, non sono sorpreso della prestazione di Anfield ma di quelle del passato”.

(ANSA).