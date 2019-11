De Laurentiis manda il Napoli in ritiro. Ancelotti: non sono d’accordo ma accetto la decisione.

“Il Napoli sarà in ritiro fino a domenica mattina, quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un’occasione per conoscersi meglio”. Lo ha annunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli. “Non è -ha spiegato – un ritiro punitivo, ma costruttivo. Quando si viaggia in area vedo una squadra coesa e vorrei che questa coesione contaminasse tutti”.

Una decisione che non trova però sponda in Carlo Ancelotti: “Devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società, noi dobbiamo accettarla. Non cambia niente nel rapporto con la società. E’ una decisione del club che è giustamente preoccupato. Per l’importanza della gara di domani è un dettaglio insignificante, noi siamo concentrati sulla partita”. (ANSA)