Domenica 1 è il gran giorno della Sorrento – Positano Half Marathon.

Conto alla rovescia per la grande festa dei duemila podisti sulla costiera Sorrentina. E’ il week end della Sorrento Positano, in programma domenica 1 dicembre 2019, sale l’emozione, crescono l’adrenalina e la voglia di esserci da parte di tantissimi podisti italiani e stranieri che correranno negli scenari fantastici delle strade di Sorrento e Massa Lubrense, con Capri di fianco.

Spettacolare il percorso allestito dall’organizzatore Asd Napoli Running per la gara Panoramica da 27km, distanza ideale per chi magari non è mai andato oltre alla mezza maratona (21,097km) e non ha forse avuto ancora il coraggio o l’opportunità di misurarsi sulla distanza olimpica di maratona. Oppure, tra le varie motivazioni per esser presenti, semplicemente il fatto di volersi godere un paesaggio unico al mondo e divertirsi con i propri compagni di squadra.

AMBIENTE – La Sorrento Positano 2019 avrà una grande attenzione alla sostenibilità ambientale. Abolite le bottiglie di plastica da 0,5. I runners troveranno ai ristori bicchieri di carta. Due cooperative ambientali inizieranno la raccolta subito dopo il passaggio dell’ultimo runner al punto di ristoro. I rifiuti saranno raccolti in bidoni differenziati. Gli atleti saranno così in grado di preservare un territorio di grande pregio naturalistico e paesaggistico come quello della costiera sorrentina e di Massa Lubrense.

LE DICHIARAZIONI

Giuseppe Cuomo (Sindaco di Sorrento): “Sorrento è ormai meta tradizionale di manifestazioni di grande spessore sportivo, luogo ideale per chiamare a raccolta atleti di ogni nazionalità e di questo non possiamo che ringraziare quanti hanno deciso di scegliere la nostra realtà. A tutti auguriamo di maturare un’esperienza talmente gradevole da indurre ciascuno a ritornarci a trovare.

Giovanna Staiano (vicesindaco Massa Lubrense) – “Manifestazioni che pongono l’attenzione sull’ambiente ed il territorio di Massa Lubrense sono sempre bene acette.A ciò si aggiunge che in un periodo di bassa stagione avremo numerosissime presenze di runner che avranno l’pportunità di conoscere le bellezze paesaggistiche di Massa.Tutto ciò se si sposa con le esigenze del territorio offriramo con piacere il nostro supporto logistico consapevoli della opprtunita di promozione\territoriale. L’augurio è di poter ospitare una family Run anche il prossimo anno”.

Sergio Fiorentino (assessore allo sport del Comune di Massa Lubrense) -“Siamo pronti a supportare questa manifestazione perché rappresenta sicuramente una occasione per pubblicizzare il nostro suggestivo ed unico territorio. Mai come quest’anno da Comune attraversato siamo diventati Comune protagonista. L’importante è la sostenibilità ambientale che deve essere assoluta e quella veicolare che deve tener presente anzitutto le esigenze di mobilità dei nostri cittadini e visitatori abituali ed occasionali. La speranza è che il prossimo anno anche il nome di Massa Lubrense possa essere maggiormente protagonista avendo la visibilità che merita”

Carlo Capalbo (Napoli Running) “Cari maratoneti un solo consiglio: godetevi Sorrento, Massa Lubrense e le bellezze dei loro panorami. Il connubio sport e turismo è un volano vincente per la nostra terra, ricca di fascino e bellezze invidiate in tutto il mondo

Umberto De Gregorio (Presidente Eav): “Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare a Sorrento i 130 anni di Eav, nella cittadina punto di arrivo della nostra ferrovia ed all’interno di una occasione di festa e di sport. Da sempre Eav è legata al territorio costiero per il quale rappresenta il mezzo di comunicazione più efficace, in grado di contribuire al decongestionamento della rete stradale, con effetti positivi anche sulla tutela dell’ambiente. Ancora tanta strada da fare per migliorare il servizio, ma come i veri runner siamo temprati a superare le difficoltà senza paura. Un ringraziamento agli organizzatori per questa splendida opportunità e un augurio sincero a tutti gli atleti in gara”

FAMILY RUN – La Family Run & Friends è una gara non competitiva, aperta a tutti da 0 a 99 anni. Non è necessario presentare il certificato medico ed è gratuita per i bambini fino a 10 anni e per gli over 65. Puoi passeggiare, correre o fermarti, farti selfie, portare il tuo cane. L’obiettivo è uno: il divertimento! La partenza è in Corso Italia, Piazza Angelina Lauro l’1 dicembre 2019 alle ore 9.30 subito dopo la partenza della Panoramica. Tanti premi per i partecipanti: la maglietta con la mascotte Virgilio – un simpatico ippocampo – e la medaglia. Anche a Positano sabato alle ore 10.30 si vivrà la Family Run aperta a tutte le famiglie della perla dell’Amalfitana.

EXPO – Il Circolo dei Forestieri (via Luigi De Maio 35) sarà il centro pulsante della manifestazione con la consegna dei pettorali e dei pacchi gara (venerdì 29 ore 16-20, sabato 30 ore 10-20, domenica 1 ore 6.30-8.00). Presenti i partner della manifestazione (Eav, Rush, Dorelan, Corona, Turkish Airline, RunCzech, Napoli Running). Sabato alle ore 18.30 concerto di Pino De Maio. In piazza Lauro esibizioni dalle 16 alle 18 di sabato 30 novembre.

PASTA PARTY – Sabato 30 dalle 12 alle 15 – Come nelle più grandi maratone internazionali il giorno di vigilia della gara è necessario fare il pieno di carboidrati, la benzina del runner. Per questo vi sarà un momento conviviale dove tutti i partecipanti potranno anche conoscersi e quale miglior momento se non davanti ad un gustoso piatto di pasta fatto in casa? L’appuntamento è per sabato 30 novembre dalle 12 alle 15 al Bar Kontatto in Corso Italia a Sorrento. E’ possibile acquistare il voucher online direttamente su enternow o sabato all’Expo. La quota per partecipare al pasta party è di 5 € ed include un piatto di pasta ed acqua.

LA MEDAGLIA PANORAMICA: Questa medaglia è per tutti. Sì esatto. Per tutti coloro che avranno il coraggio di partire e la forza di arrivare. Non importa il tempo, il viaggio è importante così come la meta finale dove ci sarà la medaglia che solo finisher potranno avere. Una medaglia da portare a casa in ogni angolo del mondo, da collezionare, da custodire tra i ricordi più cari e la medaglia della Panoramica 27km ha al suo interno l’immagine del paesaggio mozzafiato di Sorrento.

HOTEL CONVENZIONATI – Iscrizioni che sono aperte da tanti mesi e che procedono con numeri ben superiori rispetto all’anno passato. Per tutti coloro che ancora devono iscriversi e programmare il loro viaggio a Sorrento è bene ricordare che sul sito ufficiale di Napoli Running c’è una lista di diversi pacchetti convenzionati compensivi di iscrizioni e diverse notti in hotel di varie categorie per una, due o più persone. PRENOTA QUI

IL PERCORSO – Il via l’1 dicembre alle ore 9 da Corso Italia-Piazza Angelina Lauro, Sorrento. I primi 5 km proseguiranno lungo via Capo e poi lungo Via Nastro Verde con passaggio presumibile tra le 9.20-9.45. Da via Nastro Verde si sale verso Sant’Agata ai due Golfi, la parte più dura del percorso, dove è fissato il passaggio dei 10 km (orario previsto 9.35-10:20). Dal 10°km in poi inizia la discesa lungo Via Nastro D’oro (all’altezza del 15°km) e Via IV Novembre (circa il 20°km). Al km 21,097 c’è il Gran Premio Nastro Verde. A questo punto la strada verso Sorrento continua attraverso Via Partenope e poi nuovamente Via Capo. L’arrivo a Sorrento, passando per l’iconica piazza Tasso con l’albero di Natale e i mercatini, è previsto tra le 10.30 e le 13.00. 27km indimenticabili, fatti di emozioni indescrivibili prima della partenza, musica, energia, impegno, dislivello, panorami mozzafiato, tanti volontari lungo il percorso, felicità totale, accoglienza ed applause ed infine la meritata medaglia. Le iscrizioni sono ancora aperte.

Tra famiglie e musica la Sorrento Positano ‘di tutti’ inaugurata con l’apertura dell’Expo e che si correrà domenica mattina 1 dicembre. Family Run & Friends da 2km per famiglie e bambini, mentre sarà la voce di Pino De Maio, e non solo, la colonna sonora dell’Expo della Sorrento Positano 2019. Una giornata, quella di sabato 30 novembre, nel quale Sorrento vivrà una vera e propria festa di musica e colori. Sarà il giorno di vigilia della Sorrento Positano 27km, la competizione podistica tanto attesa organizzata da Napoli Running Asd.

Alle ore 18.30 al circolo dei Forestieri (via Luigi de Maio, 35) Pino De Maio sarà protagonista di uno spettacolo itinerante sulla storia della Canzone Napoletana. Il titolo “Io Cunto Dello Canto Napolitano” sarà un percorso musicale che partirà dalle origini della canzone napoletana, epoca 1200, per proseguire nei secoli, cercando di evidenziare la molteplicità degli stili che caratterizzato un percorso musicale unico nel suo genere ed invidiato in tutto il mondo.

“Il mio interesse alla manifestazione – dice l’artista – è dovuto anche dal fatto che parteciperò alla Panoramica 27 km. Mi varrà come inizio di una preparazione invernale per il triathlon, essendo diventato da sei anni un triatleta, con l’orgoglio di aver conseguito più titoli italiani, ma soprattutto di aver portato a termine l’Ironman, una gara estrema di livello internazionale (3,9km nuoto, 180km bici, 42,195km corsa) classificandomi primo degli italiani nella mia categoria M5 (60 anni ). Di questa singolare esperienza ne è rimasta una memoria in un libro scritto da me edito da Guida “Un Ironman per la vita”.

Piazza Angelina Lauro vivrà dalle ore 16 della danza hip hop di Sara D’Arienzo, studentessa di grafica e fotografia, da sempre impegnata nella danza moderna vincendo in più occasioni la rassegna teatrale “Ad Maiori”. Alle 16.30 la musica dal vivo di Giacomo Vigilante, 25enne studente di filosofia. Scrive e interpreta canzoni, il suo primo singolo “Natura” è su Youtube e sulle sue pagine social. Alle 17:00 danza, hip hop, moderna, Asd Spaziodanza Sorrento di Mariana Gargiulo e Mariangela Morvillo, scuola di danza classica e moderna presente da 15 anni sul territorio, si esibirà con una rappresentanza della scuola in due coreografie di hip hop tratte dallo scorso saggio di fine anno. Coreografie di Mariana Gargiulo e Massimiliano de Cenzo. Alle 17.30 ancora musica dal vivo di Giacomo Vigilante e alle 17.50 danza, hip hop Sara D’Arienzo.

La Family Run & Friends è una corsa non competitiva di 2km, aperta a tutti da 0 a 99 anni., si può passeggiare o correre, farsi i selfie e magari portare anche il cane. L’obiettivo è solo uno: il divertimento. Partenza è in Corso Italia, Piazza Angelina Lauro l’1 dicembre 2019 alle ore 9.30 subito dopo la partenza della Panoramica. Iscrizione gratuita per i bambini inferiori ai 10 anni e per gli adulti superiori ai 65 anni, mentre per tutti gli altri il costo del pettorale è di 5 euro. Per tutti tre piacevolissimi ricordi: il pettorale di gara, la medaglia e la maglietta. Iscrizioni possibili in Expo. Family Rn & friends che quest’anno raddoppia, infatti anche a Positano sabato 30 novembre alle ore 10.30 si vivrà la Family Run aperta a tutte le famiglie della perla dell’Amalfitana.

RIEPILOGO PROGRAMMA MUSICALE Sabato 30 Novembre:

Ore 16 – Piazza Angelina Lauro vivrà dalle ore 16 della danza hip hop di Sara D’Arienzo, studentessa di grafica e fotografia, da sempre impegnata nella danza moderna vincendo in più occasioni la rassegna teatrale “Ad Maiori”.

Ore 16.30 – La musica dal vivo di Giacomo Vigilante, 25enne studente di filosofia. Scrive e interpreta canzoni, il suo primo singolo “Natura” è su Youtube e sulle sue pagine social. Alle 17:00 danza, hip hop, moderna, Asd Spaziodanza Sorrento di Mariana Gargiulo e Mariangela Morvillo, scuola di danza classica e moderna presente da 15 anni sul territorio, si esibirà con una rappresentanza della scuola in due coreografie di hip hop tratte dallo scorso saggio di fine anno. Coreografie di Mariana Gargiulo e Massimiliano de Cenzo.

Ore 17.30 ancora musica dal vivo di Giacomo Vigilante e

Ore 17.50 danza, hip hop con Sara D’Arienzo

Ore 18.30 Al circolo dei Forestieri (via Luigi de Maio, 35) Pino De Maio sarà protagonista di uno spettacolo itinerante sulla storia della Canzone Napoletana. Il titolo “Lo Cunto Dello Canto Napolitano” sarà un percorso musicale che partirà dalle origini della canzone napoletana, epoca 1200, per proseguire nei secoli, cercando di evidenziare la molteplicità degli stili che caratterizzato un percorso musicale unico nel suo genere ed invidiato in tutto il mondo.