GeVi Napoli Basket, contro Rieti ritorno al successo.

Torna alla vittoria la GeVi Napoli Basket che batte col punteggio di 79-68 la Npc Rieti nel match valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A2 Old Wild West.

Match in grande equilibrio per due quarti tra le due squadre con Napoli che ha dovuto fare a meno di Daniele Sandri per un problema al gomito e con Roderick e Mastellari non al meglio fisicamente. Nel terzo quarto decisiva la sterzata dei padroni di casa che con un parziale di 21-14 ipotecano la vittoria.

Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti in conferenza stampa: “La giornata è iniziata malissimo con le defezioni di Sandri che ha avuto un problema al gomito, di Mastellari febbricitante e di Roderick che ha avuto un problema alla schiena prima del riscaldamento pre-partita. Difensivamente abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo governato i possessi e abbiamo cercato di dettare i nostri ritmi per tutto l’arco del match. Mi ha fatto molto piacere la vicinanza umana dei tifosi in questa settimana e questa sera c’era tanta gente che ci ha supportato dal primo all’ultimo minuto. Siamo stati bravi con Sherrod e Spizzichini a impedire i loro movimenti di palla soprattutto sotto canestro. Questa sera abbiamo messo in pratica tutto ciò che avevamo preparato e devo dire che sono molto soddisfatto della prova dei miei giocatori”.

GeVi Napoli-NPC Rieti 79-68 (18-21; 40-39; 61-53)

GeVi Napoli: Tolino ne, Guarino 5, Mastellari 7, Roderick 7, Klacar, Chessa 13, Dincic 3, Cortese ne, Monaldi 12, Spizzichini 11, Sherrod 21, Milani ne. Coach Sacripanti.

Npc Rieti: Stefanelli 4, Fumagalli 2, Passera 10, Brown 8, Cannon 17, Vildera 13, Zucca 2, Pastore 9, Nikolic, Filoni 3. Coach Rossi.