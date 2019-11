Ginnastica, Cag Napoli e Morgana 999 regine del Sud.

A Ragusa, nella Palestra della Scuola Regionale Siciliana dello Sport, si è disputata la ZT 6 del Campionato di squadra allieve Gold della Federazione Ginnastica d’Italia per l’assegnazione dei titoli interregionali Sud e per l’ammissione alla fase nazionale in programma a Jesolo a fine novembre.

Nella Gold 1 si è laureato campione interregionale Sud il Cag Napoli di Monica Degli Uberti con il trio delle meraviglie, Ginevra Comite, Aurora Pusateri e Carolina Suozzo. Le atlete vomeresi hanno staccato di oltre 4 punti la Ginnastica Salerno di Massimo Gallina che schierava in squadra le orobiche Elisa Agosti e Federica Maccarini, oltre a Giulia Sala e Maria Cristina Sardellini. L’altro strepitoso successo campano porta la firma della Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco nella Gold 3A con Agnese Caiazzo, Francesca De Giacomo, Fatima Gasparotti, Evelin Guarino, Stefania Marino e Marta Rossi. Le atlete di Villaricca hanno preceduto sul podio il C.G. Ischia di Mario D’Agostino con Alexandra Natalia Carp, Rosanna Coppa e Hana Yaegashi, per un’altra doppietta regionale che ha fatto gioire il Presidente del Comitato, Aldo Castaldo.

Ottavo posto per la Vanema’S Bacoli, 10° per la Quasar Casoria e 11° per la Ginnastica Salerno che giunta anche 5^ nella Gold 3B.

A completare la splendida trasferta in terra siciliana il 3° gradino del podio conquistato dal C.A.G. Penisola Sorrentina di Rossana De Martino nella Gold 2, a solo mezzo punto dalla medaglia d’argento, punti 192,550 contro i 191,625 totalizzati da Asia Maria Cioffi, Rosanna Ercolano, Chiara Malato, Giorgia Malato e Flavia Satellite. Appena fuori dal podio il C.G.A. Stabia di Stefania Gini.

Appuntamento a Jesolo con le squadre salite sul podio e con il sodalizio stabiese, che potrebbe rientrare nelle migliori 22 del ripescaggio nazionale.