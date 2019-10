Il Film sulle Universiadi ottiene la nominarion a Sport Moviees & TV 2019.

“Aspettando la 30^ Summer Universiade Napoli 2019″, il film documentario diretto da Francesco Patierno, prodotto dalla Film Commission Regione Campania e realizzato dalla Run film, che racconta il backstage della manifestazione svoltasi in Campania dal 3 al 14 luglio, è t ra le 136 opere selezionate a “SPORT MOVIES & TV 2019”, sulle 950 provenienti da 55 Nazioni.

La giuria internazionale di “UNIMOVIES & TV AWARD” nell’ambito di “SPORT MOVIES & TV 2019 – 37 th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST”, finale di 16 Festival nei 5 Continenti del “World FICTS Challenge”,Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva”, ha infatti deciso di inserire l’opera “READY FOR THE 30 th SUMMER UNIVERSIADE NAPOLI 2019” – Sezione “ OLYMPIC SPIRIT – OLYMPIC VALUES ” – nell’elenco delle “ NOMINATIONS ” per l’assegnazione dei“ Premi Speciali 2019 ”.

Nell’ambito della manifestazione che si svolgerà a Milano dal 25 al 30 ottobre 2019, il docufilm che racconta dal dietro le quinte lo sforzo organizzativo dell’Universiade Napoli 2019 sarà proiettato martedì 29 ottobre, alle ore 18, presso il Palazzo Giureconsulti di Milano e sarà tra le opere che riceveranno l’onorificenza durante la “ Cerimonia di Apertura ” in programma mercoledì 30 Ottobre alle ore 18 presso il Grande Auditorium di Palazzo Lombardia.