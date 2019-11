Il Napoli non sa più vincere, a San Siro giusto il pari con il Milan, a Lozano replica Bonaventura.

Milan e Napoli hanno pareggiato 1-1 a San Siro in un anticipo della 13/a giornata di Serie A. Un punto a testa che non serve a molto a due squadre che hanno dimostrato oggi di avere non pochi problemi da risolvere. In vantaggio con Lozano al 24′ pt, gli azzurri sono stati raggiunti 5′ dopo da Bonaventura, uno dei pochi rossoneri un po’ determinati in campo.

Il Napoli esce dal Meazza con un pareggio che serve a poco alla sua classifica. Gli uomini di Ancelotti avrebbero avuto bisogno di una vittoria per mettere a tacere le polemiche dopo lo scontro con la società. I tre punti servivano anche per cercare di riavvicinare la zona Champions che alla luce dei risultati delle dirette concorrenti rischia di allontanarsi ancora di più. Lozano aveva portato in vantaggio gli azzurri ma l’illusione della vittoria è stata spenta dalla rete di Bonaventura. Callejon e Insigne hanno fallito clamorose occasioni. Inutile il forcing finale che non scalfisce l’1-1. (ANSA)