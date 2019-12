Juve Stabia, sconfitta in casa contro il Frosinone.

Il Frosinone espugna il campo della Juve Stabia e si piazza in zona playoff.

Successo importante per la squadra di Nesta, che a Castellammare di Stabia ha convinto anche sul piano del gioco. Avanti già nei minuti iniziali del primo tempo grazie alla rete di Beghetto, i gialloblù hanno poi controllato il match nella ripresa prima di chiuderlo nei minuti di recupero con Ciano su calcio di rigore. Per il Frosinone è la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro giornate di campionato. Un momento positivo per la squadra di Nesta, che dopo un inizio di stagione complicato adesso si trova al quarto posto in classifica – ad appena due lunghezze dal Cittadella secondo – con 23 punti. Per la Juve Stabia, invece, secondo ko di fila: con 14 punti i campani sono in piena zona playout.