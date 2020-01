Luvo Barattoli Arzano, contro Modica la prima vittoria del 2020.

Prima vittoria dell’anno per la Luvo Barattoli Arzano che abbatte agevolmente la resistenza della Pro Team Modica e conquista tre punti importanti nell’ultimo impegno interno del girone di andata del campionato di serie B1 femminile.

La marcia non è stata spedita. Nei primi set le tossine maturate nella partita di sette giorni fa erano ancora da smaltire ed in entrambe le occasioni la vittoria finale è partita da una rimonta terminata in modo positivo. Decisamente netta l’affermazione nel terzo set.

Campolo e Postiglione si danno da fare nel parziale d’avvio. Ci vuole la loro tenacia per ripartire dopo il 4-8 iniziale culminato nell’inevitabile tie-break richiesto da coach Giacobelli.

Con un doppio aces di Putignano la rimonta assume un aspetto concreto. Recuperata la parità sull’11 pari, la Luvo Barattoli non riesce a mettere dietro le avversarie. Solo sul 23-22 arriva l’opportunità di giocare per il set. Chiude Alessia Postiglione dopo 27’.

Andamento simile nel secondo set con cinque punti da recuperare (5-10). La partità questa volta arriva sul 13 pari. Si procede punto a punto fino alla schiacciata di Aquino che porta la Luvo Barattoli Arzano sul 2-0.

Senza storia il terzo parziale. “Aspettiamo Orsogna –spiega coach Nando Giacobelli- per capire fino a che punto possiamo spingerci. Solo dopo il giro di boa cercheremo di fissare l’obiettivo da raggingere al termine del girone di ritorno”.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

PRO TEAM MODICA 0

(25-23; 25-23; 25-13)

Luvo Barattoli Arzano: Campolo 13, Piscopo, Passante 11, Aquino 7, Perata 4, Guida (L), Postiglione 18, Putignano 9. Non entrate: Mautone, Esposito. All. Giacobelli

Pro Team Modica: Asero (L), Ferro 5, Luzzi 9, Zamagni, Liguori 2, Bozzetto, Monzio Compagnoni 8, Carnazzo 5, Bruoli 1, Patti 11. All. Scavino

Arbitri: Pasquale De Simone di Olevano sul Tusciano e Gaetano Morena di Angri

Durata set: 27’; 30’; 20’. Spettatori 200 circa. Battute sbagliate Arzano: 5, Battute punto Arzano 12, muri punto: 7. Battute sbagliate Modica: 4, Battute punto Modica: 1, Muri punto: 2.