Magia di Mertens, Napoli corsaro a Cagliari.

Il Napoli batte il Cagliari alla Sardegna Arena al termine di un incontro poco emozionante deciso da un gol di Dries Mertens al 21′ della ripresa.

Un ritorno alla vittoria per la squadra di Gattuso dopo il ko a Lecce e la seconda sconfitta consecutiva per i rossoblù che hanno decisamente smarrito il passo della prima parte di stagione, L’ultima vittoria del Cagliari risale a inizio dicembre.

Secondo 1-0 in pochi giorni: Gattuso è contento, ma invita a non mollare. “Vero che il Cagliari ultimamente è un po’ in difficoltà ma venire a giocare qui è sempre difficile – ha detto l’allenatore del Napoli – abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, potevamo chiuderla a campo aperto, ma va bene così. Mi è piaciuta la voglia di aiutarsi”.

“Insigne? “Doveva giocare, ma stamattina gli faceva ancora male il ginocchio. C’erano anche altri giocatori affaticati”. Ma non è finta “Dobbiamo fare altre partite come le ultime due – ha detto – dobbiamo continuare in questo modo. Questa è una squadra che tecnicamente è forte, ci mancava la compattezza e oggi, in questo senso siamo andati molto bene”. La giocata di Mertens? “Non mi sorprende – ha affermato Gattuso – la sua qualità si conosce: è un giocatore completo”. (ANSA).