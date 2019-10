Napoli Femminile, le ragazze tornano in campo contro la Lazio.

Dopo la lunga sosta riprende domani il campionato nazionale di serie B femminile. La terza giornata vedrà il Napoli Femminile ospitare la Lazio del presidente Claudio Lotito a Casamarciano (ore 14.30), già battuta un mese fa nell’ultima uscita ufficiale in Coppa Italia.

Sfida delicata, quindi, per le motivazioni che animeranno le due formazioni, ma anche per le incognite che possono nascondersi dopo un mese di pausa agonistica, sebbene la squadra del tecnico Peppe Marino abbia dato dimostrazione di uno stato di forma positivo nell’amichevole di mercoledì contro l’AS Roma nella capitale.

A disposizione dell’allenatore ci sarà l’intero gruppo con l’unica eccezione di Giusy Moraca, in recupero dall’infortunio al ginocchio di inizio stagione. “Sarà una partita importante come tutte quelle che affronteremo nel corso della stagione – spiega il tecnico -. Al di là di quali saranno i nostri avversari di volta in volta, le ragazze dovranno sempre dare il cento per cento per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

La gara contro la Lazio sarà trasmessa sulla pagina Facebook del club in diretta streaming, servizio che sarà disponibile per le gare interne da questa giornata fino a fine stagione. Nel prepartita è previsto un momento di intrattenimento a cura di Idea Bellezza, nuovo partner del Napoli Femminile.