Napoli Femminile, trasferta a Cittadella.

Dopo tre gare consecutive in casa, tra campionato e Coppa Italia, il Napoli Femminile si prepara ad affrontare la seconda trasferta stagionale, a distanza di un mese e mezzo dall’esordio vincente in campionato a Cesena. L’appuntamento è sul campo del Cittadella, domani alle ore 14.30, nella gara valida per la quarta giornata del campionato di serie B nazionale femminile. Una partita delicata contro un’avversaria diretta, che si trova a un solo punto di distacco dalle partenopee e che ha segnato sette gol nelle ultime due gare. A disposizione del tecnico, Peppe Marino, non ci saranno Giusy Moraca che sta recuperando dall’infortunio al ginocchio di inizio stagione, e Paola Di Marino, reduce da un problema alla caviglia rimediato nella gara di domenica scorsa contro la Lazio.

“Questa gara capita in un momento importante della stagione – spiega Marino -. Dobbiamo iniziare a misurarci contro avversari di livello in trasferta, anche se già l’esordio a Cesena è stato indicativo. Abbiamo preparato bene la partita, siamo concentrati e sappiamo che non sarà facile. Il campionato è lungo ed equilibrato, in questo momento ci mancano due punti ma alla fine sono convinto che le squadre più costanti saranno quelle che centreranno l’obiettivo finale”.