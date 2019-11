Napoli Femminile, vittoria a Cittadella e primato in classifica.

Domenica importante per il Napoli Femminile, che coglie la seconda vittoria stagionale in trasferta sul difficile campo di Cittadella (1-0). Gara resa ancor più insidiosa dalla pioggia torrenziale che ha portato anche a una sospensione temporanea della gara dopo soli 6’ di gioco. È stato il finale del primo tempo a regalare la svolta alla squadra allenata da Peppe Marino, con un gol della greca Chatzinikolaou, il terzo stagionale e il secondo in campionato, al 42’, che permette alla squadra di salire a quota 10 in classifica, alla pari con la Riozzese e il Vittorio Veneto che, fermato sul pari dalla Novese, viene raggiunto dalla due inseguitrici.

“Questa vittoria è importantissima perché arriva su un campo molto difficile, reso ancora più insidioso dalle condizioni meteo – spiega Marino -. Ho visto una grande prestazione della squadra che ci ha permesso di conquistare tre punti pesanti. Il grande lavoro del collettivo ci permetterà di crescere ancora per puntare al nostro obiettivo di fine stagione”.