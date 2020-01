Napoli sconfitto anche dalla Fiorentina. Gattuso: siamo senza anima.

Fiorentina batte Napoli 2-0 nel terzo posticipo della 20/a giornata di Serie A, 1/a del girone di ritorno, disputato al San Paolo. Vittoria netta quella viola che viola il san Paolo con merito. I gol portano la firma di Chiesa e nel primo tempo e di Vlahovic nella ripresa, anche se va sottolinata la priva super di Castrovilli.

Sul fronte Napoli, restano le criticità di una squadra che sembra senza nerbo e spenta: nemmeno l’ingresso nella ripresa del neoacquisato Demme (l’altro, Lobotka è rimasto in panchina) è riuscito a dare la scossa a una squadra che naviga mestamente a centro classifica e alla quarta sconfitta nella nuova gestione.

“Bisogna chiedere scusa ai tifosi e alla città, è stata una prestazione imbarazzante, oggi siamo stati inguardabili”: non usa mezzi termini, come abitudine, il tecnjco del Napoli, Gennaro Gattuso, per commentare a Dazn l’ennesimo ko sotto la sua gestione: “In questo momento bisogna assumersi le nostre responsabilità. Abbiamo toccato il fondo e bisogna capire a cosa andiamo incontro, siamo una squadra senz’anima” (ANSA).