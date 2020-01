Nasce Ginnastica Napoli al Centro Sportivo Cercola.

Martedì 7 Gennaio 2020 alle ore 17.00 si inaugura il Padiglione della Ginnastica presso il Centro Sportivo Cercola in via Matilde Serao a Cercola in provincia di Napoli.

La struttura, che battezza il progetto di Ginnastica Napoli, nasce dall’esperienza vincente di Ginnastica Salerno ed ha come obiettivo quello di creare un polo di eccellenze ed un laboratorio per talenti della ginnastica artistica, anche nella provincia di Napoli.

Tra gli invitati al taglio del nastro anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo ed il Vice Presidente Nazionale della Lega Ginnastica, Carmen Guarino.