Non c’è pace per il Napoli, il Parma passa al San Paolo, esordio amaro per Gattuso.

Parma batte Napoli 2-1 (1-0) nel secondo anticipo di oggi valido per la 16/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio San Paolo di Napoli. I gol: nel primo tempo ospiti in vantaggio con Kulusevski al 4′; nella ripresa pari di Milik al 19′ e rete decisiva di Gervinho per gli emiliani al 48′.

Esordio da incubo per Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Finisce con una amarissima sconfitta per il Napoli (1-2).

Passa il Parma al San Paolo con un gol in extremis di Gervinho ma il Napoli dimostra grandissimi limiti nell’organizzazione di gioco. L’inizio e la fine della partita rappresentano i due momenti più drammatici per Gattuso, per la squadra e per il pubblico che fa sentire forte la sua contestazione già alla fine del primo tempo e subissa di fischi gli azzurri anche a fine partita. Il più bersagliato è Lorenzo Insigne, il capitano che si sarebbe dovuto caricare sulle spalle il peso della squadra intera e che avrebbe dovuto dare il via al rilancio. I primi 5′ minuti di gioco sono da incubo, costellati da una serie di errori clamorosi degli azzurri che consentono ai parmensi di presentarsi per quattro volte davanti alla porta di Meret.

E’ di sospetto stiramento al bicipite femorale destro, la prima diagnosi dello staff medico del Napoli, per Kalidou Koulibaly. Il difensore è uscito al 6′ del match di stasera contro il Parma, per un dolore alla coscia emerso mentre inseguiva Kulusevski che ha poi segnato l’1-0 degli emiliani. Per il centrale azzurro si prospetta, dunque, uno stop che sarà quantificato meglio domani, dopo le ulteriori analisi strumentali a Castel Volturno.

Così Gattuso nel dopo partita: “Non credo alla sfortuna. In questo momento non stiamo bene mentalmente. Ci abbiamo messo del nostro. Oggi ci siamo fatti prendere dall’entusiasmo, la squadra sa che un terzino deve andare e uno no, non credo alla sfortuna. Il Napoli ha potenziale e deve tornare a crederci, togliendosi dalla testa le problematiche. Questa è una grande squadra, composta da giocatori fortissimi, ma è un momento così e stiamo pagando tutto questo. Ci sono state cose positive, ma non bastano. E’ una squadra in sofferenza. Non appena vuoi fare qualcosa di diverso ti scopri, con un attaccante in più, e succede questo. La squadra ha pochissimo equilibrio”.

Su Insigne: “Non parlerei solo di lui. Questa squadra per 9-10 anni è sempre stata seconda o terza in classifica. Ora si fa fatica e ci stanno i fischi dei tifosi. Dobbiamo tornare ad essere brillanti, a fare le cose con entusiasmo, a non pensare ‘Se succede qualcosa…’. Non voglio parlare solo di Insigne, non ha giocato male solo lui. Questa squadra è costruita per arrivare nelle posizioni alte ma in questo momento non arrivano le buone prestazioni”.

Ha interpellato i calciatori per capire su cosa lavorare? “Ho parlato coi calciatori. Loro sono nelle posizioni in cui hanno giocato per tantissimo tempo. Negli ultimi 15 minuti abbiamo provato anche il 4-2-4 per portarla a casa, ma in questo momento la cosa più importante è l’equilibrio. Bisogna sistemare la pressione, c’è tanto da lavorare sia su questo che sulla questione mentale. La squadra sta pagando il fatto che non vince da 50 e passa giorni. Lo dimostrano anche i primi 10 minuti. Ogni minuto ne combinavamo uno. I primi 10 minuti rispecchiano il nostro momento”.

Che differenze ci sono con l’esordio al Milan? “Quella volta là era una squadra in difficoltà, ma che veniva da 4-5 anni con problemi. Qui invece tutto quello che sta succedendo è qualcosa di nuovo. In questo spogliatoio i calciatori hanno scritto pagine importanti di questo club, con ottimi risultati, e ora si trovano a gestire una situazione che non avevano mai toccato con mano”.

Il quarto posto è ancora raggiungibile? “In questo momento abbiamo il dovere di pensarci ma soprattutto di lavorare. La classifica è brutta in questo momento, per questo dobbiamo prendere le nostre energie e migliorare condizioni fisica e mentale, visto che ora siamo in grande difficoltà”.