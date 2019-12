Triplo Milik e Mertens, poker Napoli al Genk, qualificazione agli ottavi.

Con una tripletta del rientrante Milik ed un rigore trasformato da Mertens il Napoli supera il Genk per 4-0 e si qualifica al tabellone degli ottavi di finale di Champions League.

La contemporanea vittoria del Liverpool in casa del Salisburgo qualifica i Reds come primi nel girone e gli azzurri come secondi. Gli austriaci andranno invece in Europa League.

Si susseguono le voci di un’imminente partenza dell’allenatore, che a prescindere dal risultato di stasera potrebbe lasciare la panchina al suo allievo Rino Gattuso.

Vittoria scacciacrisi o lampo d’orgoglio? Si vedrà, e in attesa di conoscere la sorte di Ancelotti il Napoli e i suoi tifosi si godono una vittoria rotonda e convincente, un 4-0 contro il Genk che assicura agli azzurri il passaggio agli ottavi di Champions League. Gli ospiti non sono mai entrati in partita, gelati dal gol lampo di Milik al 3′ e dal suo raddoppio al 26′. Seguono due rigori trasformati dallo stesso Milik e da Mertens. Nell’intervallo, San Paolo in festa per il saluto a Marek Hamsik, recordman di gol in maglia partenopea.