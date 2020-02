Anche Vesuvius Campania Felix alla Bit di Milano.

Città Nostra, Associazione di Promozione Sociale, dal 9 all’11 febbraio parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2020 presentando il progetto “Vesuvius Campania Felix”, finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio vesuviano.

Nel corso della manifestazione nella capitale della moda e del business, Città Nostra terrà una conferenza stampa alle 15.30 di domenica 9 febbraio per illustrare agli stakeholders il piano progettuale per l’incoming turistico culturale del territorio.

Con il Patrocinio della Regione Campania e del Consiglio Regionale, della Città Metropolitana di Napoli e della Camera di Commercio di Napoli, In Protocollo di Intesa con i Comuni di Pompei, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase, Terzigno, Ottaviano, Torre del Greco ed Ercolano, Città Nostra ha individuato e raccolto in un catalogo le singolarità del patrimonio archeologico, storico, enogastronomico e artistico delle città del territorio vesuviano combinando il tutto con offerte turistiche ed esperienze sensoriali per permettere all’ospite di immergersi in prima persona nelle bellezze di questo incredibile mondo.

Città Nostra, con il suo logo “Vesuvius Campania Felix”, mira a promuovere il patrimonio culturale del territorio vesuviano per favorire il processo di inclusione sociale. Questo significa creare un sistema integrato e innovativo che possa accogliere e coinvolgere tutti, facendo sì che ognuno si senta parte integrante di uno sviluppo con il quale combattere “insieme” i rischiosi fenomeni quali la criminalità, l’evasione scolastica, la cosiddetta “fuga dei cervelli” dal nostro paese. (Chiarisce il direttore Salvatore Graziano)

Città Nostra intende contribuire allo sviluppo della filiera turistico- ricettiva offrendo esperienze concrete ed opportunità di lavoro che possano, di conseguenza, favorire l’intero indotto economico e sociale del territorio.

In modo innovativo il concept, quindi, punta allo sviluppo dell’incoming turistico – culturale nelle città del territorio vesuviano che custodiscono un cospicuo numero di tesori del passato, arti e valori tradizionali, emozioni che ognuno di noi dovrebbe poter avere il privilegio di vivere. Una completa esperienza sensoriale che vale la pena scoprire, ecco cosa è il progetto “Vesuvius Campania Felix”.