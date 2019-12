Arriva ‘O Maciell, la superbraceria Viaggio sensoriale tra carne e cocktail, giovedì 5 in via San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Il 5 dicembre, alle ore 19, a via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1/d, “la via del gusto e della qualità” a due passi da Spaccanapoli, inaugura ’O Maciell, la superbraceria dove il folklore partenopeo ha modo di esprimersi nella sua “carnalità”, un’esperienza unica di “grill and cocktail”.

Eduardo Scarfiglieri, vulcanico imprenditore napoletano della ristorazione e ideatore del progetto, mostrerà, insieme al suo team, il locale, originale sia nel nome che nella struttura, creato per diventare a Napoli e in Campania la prima Steak House in cui intraprendere un viaggio sensoriale tra piatti con “la carne che conta” e cocktail col talento della passionalità.

Un locale curatissimo, dal design ricercato e riposante – nato dalla competenza e dall’estro di Antonio Romano e Simona Genovese -, costruito su vari livelli e pensato per esaltare spazi multiuso, con uno straordinario ulivo che accoglie e “benedice” i clienti, suggellando la forza della terra. ’O Maciell è strutturato non solo come un luogo dove assaporare le proposte alla brace in tutte le sue saporite sfumature, ma anche come un’astronave del gusto in cui la “carnalità” è la base dei sorprendenti menù di carne e cocktail che prendono ispirazione dall’estensione della parola “carne” intesa come tatto, tentazione, sensualità, devozione alla calorosità, trionfo dei sensi e dei doppi sensi.

E proprio partendo dal presupposto che non basta “impiattare” una bistecca per avere successo, il locale punta con entusiasmo a una rivoluzione dei sapori, a un nuovo coinvolgente concetto di ospitalità e a una solida programmazione di eventi. ‘O maciell lancia un’idea di vita, oltre che di gastronomia: mangiare bene, bere bene, onorare l’appartenenza a un popolo, scegliere il buonumore e fare a pezzi lo stress.

‘O Maciell, il senso della carnalità

Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1/d – Inaugurazione alle ore 19 con degustazione gratuita

Dalle ore 21 cena. Per info e prenotazioni: 081.18068397 – Convenzione con Ecumano Parking, prime due ore 3€/h