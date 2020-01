Assaggi d’arte, venerdì 31 al Museodivino.

Venerdì 31 gennaio alle 21 Museodivino presenta il programma culturale delle attività serali di febbraio, con una festa dal titolo Vino Divino Party

In programma spettacoli teatrali dedicati alle diverse espressioni dell’arte: dal teatro alla musica, dalla scrittura alla pittura. A metà febbraio anche un corso di degustazione di vini, condotto dal designer e wine communicator, Ferdinando Polverino de Laureto, che nella serata di venerdì racconterà la scelta dei vini dedicati alle quattro Muse.

La prima settimana del mese si aprirà con la performance teatrale «Il poeta è un ladro di fuoco», tratta da Rimbaud, per proseguire poi con Stanislavskij in «Che noia, il teatro, signori!». La terza settimana vedrà protagonisti i diari di Van Gogh, con lo spettacolo «Dipingerò un cielo stellato», mentre Stravinskij dirigerà la performance dell’ultima settimana dedicata alla musica dal titolo «Lo spirito soffia dove vuole».

Nel corso delle iniziative serali i partecipanti potranno visitare inoltre la Collezione SAME ospitata in pianta stabile negli spazi del «Museodivino»: 75 opere in miniatura ispirate alla Natività e alla Divina Commedia. Ogni lunedì sarà poi dedicato al laboratorio di interpretazione teatrale della Divina Commedia dal titolo “Dante ad Alta Voce”

Le attività del mese si concluderanno il 28 febbraio con un incontro che vedrà la partecipazione dello scrittore Nino Leone, autore de «La vita quotidiana a Napoli ai tempi di Masaniello». Venerdì sera lo scrittore sarà presente, a introdurre il tema dell’incontro “Carnevale e carnevaletti – tra festa e ceneri, mito e rito, sacro e profano”.

Museodivino, Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1b, Napoli

Venerdì 31 gennaio, ore 21.00.

Per l’ingresso alla festa è richiesto un contributo di 5 euro a persona.

Posti limitati, consigliata la prenotazione: info@museodivinonapoli.it / WhatsApp 339.4640080

www.museodivinonapoli.it